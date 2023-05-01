Emekle kazandı
Garip ama gerçek; özellikle her derbi öncesinde en çok konuşulan konu maçı yönetecek hakemler oluyor. Lig adil yönetilmiyor çünkü. Herkesin kafasında bir şüphe. Ali Şansalan atanınca da az spekülasyon yapılmadı mı? Amaç belli; hakemi baskı altına almak. Ve top dönmeye başlıyor. Galatasaray, Beşiktaş’ı ileride karşılıyor, alan daraltıyor yani etkili başlıyor oyuna. Beşiktaş ise top kayıpları ve telaşla karşılık verince Icardi’nin golüne engel olamıyor. Gol Beşiktaş’ı uyandırıyor adeta. Bu kez rakibi kendi alanına sıkıştıran Siyah-Beyazlılar artık. Saiss Premier Lig’de attığı kafa gollerini anımsatarak fileleri bulunca skor dengeleniyor. Saiss’ten bunu hep bekliyordum ama nasip Galatasaray maçıymış.
Ve Kartal nihayet kanatlarını etkin kullanıyor. Zaten 25’ten sonra yorulan rakibi karşısında oyunun hâkimi onlar. 2. yarıya o kadar etkili başlıyor ki Beşiktaş golün gelmemesi haksızlık olurdu. Kalede Muslera da olsa Amir’in golüne engel olunamıyor. Sonra Cim-Bom bir gayret beraberlik golü ararken Beşiktaş da farkı açma derdinde. Bu arada Galatasaray’a çıkmayan kartlar Beşiktaş’a çıkmaya başlıyor. Son dakikalarda Galatasaray inanılmaz bastırıyor ama 3. golü bulan Kartal olunca zirvede hesaplar karışıyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Akkuyu Nükleer Santral'i tüm risklere karşı açılıyor
- Bakan Derya Yanık'ın aracında AFAD kolileri görüntülendi
- 'Gerçek Gezi Davası katiller yargılandığında olacak'
- Cumhuriyet TV' de sokak röportajında bu hafta
- Türkiye genelindeki barolar seçim güvenliği için hazır!
- İlkbaharın müjdecisi 'ters laleler' çiçek açtı
- Emel Seçen 'in sunduğu Kültür Sanat'a bu hafta
- Atatürk'ün özel fotoğrafçısının mirası
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
- Cumhuriyet esnafa sordu 10 gram yemiş bir adet baklava
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- MİT'ten Suriye'de operasyon
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu