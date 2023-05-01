Gülengül Altınsay
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Emekle kazandı

01 Mayıs 2023 Pazartesi

Garip ama gerçek; özellikle her derbi öncesinde en çok konuşulan konu maçı yönetecek hakemler oluyor. Lig adil yönetilmiyor çünkü. Herkesin kafasında bir şüphe. Ali Şansalan atanınca da az spekülasyon yapılmadı mı? Amaç belli; hakemi baskı altına almak. Ve top dönmeye başlıyor. Galatasaray, Beşiktaş’ı ileride karşılıyor, alan daraltıyor yani etkili başlıyor oyuna. Beşiktaş ise top kayıpları ve telaşla karşılık verince Icardi’nin golüne engel olamıyor. Gol Beşiktaş’ı uyandırıyor adeta. Bu kez rakibi kendi alanına sıkıştıran Siyah-Beyazlılar artık. Saiss Premier Lig’de attığı kafa gollerini anımsatarak fileleri bulunca skor dengeleniyor. Saiss’ten bunu hep bekliyordum ama nasip Galatasaray maçıymış. 

Ve Kartal nihayet kanatlarını etkin kullanıyor. Zaten 25’ten sonra yorulan rakibi karşısında oyunun hâkimi onlar. 2. yarıya o kadar etkili başlıyor ki Beşiktaş golün gelmemesi haksızlık olurdu. Kalede Muslera da olsa Amir’in golüne engel olunamıyor. Sonra Cim-Bom bir gayret beraberlik golü ararken Beşiktaş da farkı açma derdinde. Bu arada Galatasaray’a çıkmayan kartlar Beşiktaş’a çıkmaya başlıyor. Son dakikalarda Galatasaray inanılmaz bastırıyor ama 3. golü bulan Kartal olunca zirvede hesaplar karışıyor.  

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