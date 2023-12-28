Evlada her şey reva

28 Aralık 2023 Perşembe

Bizde kulübün formasını giymiş eski sporcular için kullanılan “evladımız” tanımlamasından çok sıkıldım. O evlatlar ki, evet o kulübün formasını giymişler ama önce profesyonelce. Karşılıksız değil yani. Üstelik 50 yaşına gelmiş eski sporculara birkaç yaş büyük kulüp yöneticilerinin hâlâ evlat muamelesi yapması da garip. Ama meselenin öbür yüzü de var. Kulüp yönetimleri de “evlatlarına” istedikleri gibi davranma hakkını görüyorlar kendilerinde.

Beşiktaş’ta bunun son örneği Rıza Çalımbay’ın görevden alınış biçimi. Hatırlatmakta yarar var. 1996-97 sezonunda Rasim Kara yönetiminde Beşiktaş çok iyi giderken ilk tökezlemede “evlat” Sergen Yalçın bir kulüp yöneticisinin hedefi olmuş sonunda camiadan kopmuştu. Rasim Kara’yla yıllar sonra yapılan söyleşiden anlıyoruz ki o da “evladımızsın” diyen yöneticilerin tavrı yüzünden görevi bırakmak zorunda kalmış ve tazminatını almamasına karşılık kuru bir sözlü teşekkürle yollanmış. Feyyaz Uçar’ın, yönetimden muhatap bulamaması sonucu çek meselesinden kulüpten uzaklaştığını ve istemeyerek Fenerbahçe’ye transfer olduğunu da dün gibi anımsıyorum.

Ve Rıza Çalımbay olayı. Hocaya sormadan 5 futbolcuyu kadro dışı bırakıyorsunuz, sonra FIFA tehdidiyle geri çağırıyorsunuz. Ardından bir yenilgi sonrası gece yarısı 3 yönetici yollayıp görevine son veriyorsunuz. Ve o “Bizim evladımız, gönül bağımız kopmaz” diyebiliyorsunuz. Bunu diyen de Beşiktaşlılık yarıştırıp “Beşiktaş’ı Beşiktaş forması giyenler yönetecek” diyerek seçilmiş bir başkan.

Yani; bir yönetici evlat edebiyatına sarılıyorsa “bizim çocuğumuz” dediği kişiye her türlü haksızlığı yapmayı kendinde hak görüyor. Kaldı ki, Beşiktaşlılığı yarıştırıp ölçüye vurmak kimsenin haddine değil. Özellikle de takımın formasını giymiş olanları öteki kişilerden üstün görmek çok saçma. “Beşiktaş’ı formasını giyenler yönetecek” diyerek ve 2000’den sonraki yönetimleri Beşiktaşlı olmamakla, dahası ihanetle suçlayarak yönetime geldi Hasan Arat. O böyle yapınca sosyal medyadaki spekülasyon meraklıları onun Galatasaray formasıyla bir Beşiktaş galibiyetinden sonrasındaki sevinç fotoğrafını dağıtıma sokuverdi. Sonuçta oyunculuk profesyonel bir ilişki, taraftarlık ömür boyu sürecek bir bağlılık.

Spekülasyonla yönetime gelir 2000 sonrasını toptan inkar ederseniz, sonunda kendinizi de inkar edersiniz. İşte cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yapılan forma. Çok güzel ama Beşiktaş’ın 100. yıl formasının hemen hemen aynısı.