Futbol oynatmama algoritması

23 Eylül 2022 Cuma

Son şampiyon Trabzon’un 90+8’de attığı golle 3-2 kazandığı Gaziantep maçında bir rekor kırılmış. 33 dakika 57 saniye ile topun en az oyunda kaldığı maç olmuş bu karşılaşma. Yani 56 küsur dakikası israf edilmiş maçın. İki devre sonundaki toplam 14 dakika uzatmayı saymadım bile. İşte size futbolumuzun son hali.

EL FRENİ HAKEMLER

Kısaca özetlersek bizim futbolumuzun sahada oynanan süresi giderek azalıyor. Ve anlaşılan saha dışında oynanan futbolun süresi ise artıyor. Neden mi? İlki maçları yöneten hakemlerin futbol anlayışlarının sakat olması. İkincisi de futbola dışarıdan yapılan müdahaleler. Tabii ki sahadaki takımların kalitesi de önemli ama büyük pay o oyunu yöneten hakemlere ait. Hakemin futboldan anlamasının yanı sıra sahaya ön yargılı çıkmaması, renklere göre değil kurallara göre maç yönetmesi lazım. Her temasa faul çalan, cesaretsiz, ön yargılı hakemlerle futbol gelişmez. Futbol sert bir oyun. Siz her dokunmaya düdük çalarsanız her yalandan kendini yere atan oyuncuya inanır oyunu durdurursanız sonuca doğrudan etki edersiniz. Bir de tabii VAR’a gitmeler, VAR’a gidilmesini sağlamak için yerde yatmalar, beşer oyuncu değişiklik hakkı da cabası.

Biliyorsunuz Beşiktaş sezona çok iyi başladı. Ama neredeyse her maçta fahiş hakem kararlarına maruz kaldı. Daha önemlisi futbolu prese dayalı olduğundan bizim hakemler de prese karşı olduğundan Beşiktaş faul düdükleriyle durduruldu çoğu kez. Ve uyduruk kartlar çıktı Beşiktaşlılara. Örneğin İstanbulspor maçında Josef’in performansının düşmesinde maçın başında gördüğü uyduruk sarı kartın etkisi yok muydu? Tamam, rakipleriniz kolay penaltı alırken sizin penaltılarınız verilmiyor. Tamam, sizin oyuncularınızın aldığı kartlar rakip oyunculara gösterilmiyor. Peki bu haksızlıkları sadece Beşiktaş maçlarına verilen hakemlerin yetersizlikleriyle açıklayabilir miyiz? Hani yapay zekâ en uygun hakemi seçiyordu? Bu ne algoritmaymış ki Alanya maçının hakemi Kol’a sonra maç verilmiyor, Başakşehir maçının hakemi Meler dinlendiriliyor. Bunlara bakınca, insanın aklına “Yahu bu algoritma Beşiktaş’ın önünü kesecek hakemleri seçmeye göre mi hazırlandı yoksa?” sorusu gelmiyor değil. Anlaşılan bu algoritma ve yapay zekâyla ülkede futbol oynamak ve bazı takımlar için oynadığının karşılığını almak mümkün değil. O zaman oynanan ne?