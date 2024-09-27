Gülengül Altınsay
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Gençler-ünlüler

27 Eylül 2024 Cuma

Ajax sürekli kadrosunu yenileyerek genç oyuncularla oynayan bir ekip. Yine 40’lık kaleci Pasveer ve 34’lük Henderson’a rağmen yaş ortalaması 23.5. Bizim 17’lik Mustafa’ya rağmen yaş ortalamamız 25.6. Bu yüzden Gio Hoca iki takım arasındaki hız ve enerji farkını gözetmiş orta sahayı sert tutmaya çalışmış. Onana’yı Musrati’nin yanına koymuş. Ama savunmayı geriye çekmemiş. Ne var ki ileride baskı kuramayınca sık sık kalemize çekiliyoruz. Nitekim 31’e kadar dayanabiliyoruz; Fitz-Jim sağdan soldan yelpaze gibi açılıp gelmelerinin sonucunu alıyor. Fitz-Jim durdurulacak gibi değil. Beşiktaş savunma 4’lüsü ile iki stoper sadece bu sezon birlikteler ve pire gibi hareketli Ajax’lı gençlere yetişmeleri pek mümkün gözükmüyor. Top bize geçtiğinde de yeterli baskıyı kuramayınca ıstırap devam ediyor. 2. yarıya Mustafa’nın yerine Immobile’yi alarak giriyoruz. Fakat 51’de, 55’te, 73’te gelen goller yine Ajax’tan. Biz ceza alanına bile giremiyoruz. Futbolda hızın, dinamizmin ve takım uyumunun önemi bir kez daha kanıtlanıyor. Yani uçaktan yarı emekli ünlü futbolcu indirmekle olmuyor.


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