Gençlerle kazandı

09 Ekim 2022 Pazar

Beşiktaş çok iyi başlıyor maça. İleride basıyor, akıcı oynuyor, pozisyonlara giriyor. Ve hemen bir penaltı da kazanıyor ama Weghorst kaçırıyor ya da kaleci Onurcan kurtarıyor. Giresun’da karşılaşma 20. dakikada adeta yeniden başlıyor. Ardından morallenen Onurcan kurtarışlarına devam ediyor fakat Emrecan’ın asistiyle ve Tayyip Talha’nın röveşatasıyla gelen golü engelleyemiyor. Kartal oyun üstünlüğünü hep elinde tuttuğu maçta skor üstünlüğünü de ele geçiriyor böylece. Hem de geleceğini oluşturan iki genç stoperi sayesinde. Bu arada Beşiktaş’ın ilk 11’inde geçen sezondan sadece Josef, Rosier ve Ersin var. Sahanın en iyileri ise Josef’le birlikte Beşiktaş’ın en son transferleri olan Tayyip Talha ve Tayfur. Dele Alli ve Redmond’un zamana ihtiyacı olduğu açık. Beşiktaş 2. golü bulamayınca geriliyor. Ve son kozlar kullanılıyor; Ghezzal ile N’Koudou sonra da Cenk ve Necip giriyor oyuna. Ama olumlu bir değişiklik olmadığı gibi geriye yaslanarak, rakibi zorla üstüne çekiyor Kartal. Hatta ofsayt VAR’dan dönmese skor neredeyse eşitlenecek. Beşiktaş 3 puanın yanı sıra kalede Ersin, Tayyip Talha ve sakat sakat oynayan Emre Can’la geleceği kazandı. Ama Beşiktaş’ın telaş sorununu çözmesi gerek.

