Hakem hanedanı

01 Şubat 2024 Perşembe

Feyyaz Uçar isyanında haklı. Son derece garip hakem hataları yine Beşiktaş’ı buluyor, yine Beşiktaş’ı yakıyor. En son Sivasspor maçında mesela hakemin verdiği penaltı kararının VAR uyarısıyla dönmesi. Hiç bir kurala uymuyor. Sadece VAR’daki 3. nesil “Tokat” soyadlı kişi böyle istemiş demekten başka açıklaması yok. Peki çok şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Kendimi bildim bileli bu işler böyle yürüyor ne yazık ki. Hakem hataları çoğunlukla Beşiktaş’ı buluyor.

Bakın TRT’nin yapmış olduğu en fahiş hakem hataları araştırmasına göre 20 büyük hatanın 14’ü sadece bir takıma yani Beşiktaş’a karşı yapılmış. 14 fahiş hata yalnızca bir takıma karşı ise bu tesadüf olamaz. Ayrıca bu çalışma yeniden bugünden itibaren yapılsa durumun vahameti daha da artacaktır eminim.

Neyse Feyyaz Uçar’ın da dediği gibi Beşiktaş’ın hakem mağduriyetleri öyle bir maçlık iki maçlık filan değil. Zaten bir önceki devrik başkan Ahmet Nur Çebi hakem camiasındaki garipliklere dikkat çekmiş ve 16 hakemin işten el çektirilmesini istemişti o zamanın TFF’sinden. Sonrasını biliyorsunuz; bu hakemler gönderildiler ama sonra yine geri çağırıldılar. Eski isimlerden oluşan yeni MHK ile birlikte. Niye gittiler neden döndüler hiçbir açıklama da yapılmadı üstelik. Tabii sonra olan da yine Beşiktaş’a oldu. O zamanlar ne yazık ki Ahmet Nur Çebi’nin yanında kimse olmadı. Hani o hakem kararlarından, adaletsizlikten sürekli şikâyet edenler var ya hepsi sus pus oldular. Hatta Beşiktaş camiasından bile yeterli destek gelmedi.

Ve var olan köhne düzen hiçbir zarar görmeden tıkır tıkır işliyor şimdi. Öyle olunca da bir yanda senin penaltın VAR’dan dönüyor, öbür tarafta elle atılan gol hiçbir açıdan görülemiyor. Bir tarafta dokunsan kart çıkıyor diğer tarafta kafa göz yarılmış kart yok.

Tüm bunlar tesadüf mü yani? Kim inanır ki buna?

Zaten adaletsiz bir futbol ortamının oluşması da tesadüf değil.

Futbolun zevksizleşmesi, insanların futbola ilgisinin azalması, tribünlerin şampiyonluğa oynayan iki takımın dışında boşalması da tesadüf değil.

Sonra iyi takım kuracaksın, iyi hoca bulacaksın, iyi futbol oynamaya çalışacaksın, emek, para harcayacaksın? Hayaller, hayaller… Bu TFF, bu MHK, hatta bu medyanın olduğu ortamda mı?