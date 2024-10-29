Hakem nerede?

29 Ekim 2024 Salı

Hakem Arda Kardeşler, D.Sanchez’in kartlık birçok pozisyonunu es geçti. Ve aynı Sanchez, oyunda kalarak maçın kahramanı oldu, kartı da 62’de zorla gördü! Beşiktaş topla oynama isteği olan tarafken hep sertlikle karşılaştı. Siyah-Beyazlılarda Ndour’u beğendim, R.Silva etkiliydi. İkinci devre, G.Saray defansının arkasına sarkıp birçok pozisyon buldu Kartal. Ama gol Muçi ile çok geç geldi. Derbide duran toptan kopya iki gol yemek Beşiktaş’a yakışmadı!