Hücum planı yoksa
Sivas’ta Caicedo ve Saiz, Beşiktaş’ta ise Hadziahmedovic yeni transferler olarak sahada. Beşiktaş’ta Gedson ve Salih’in yokluğunda Şenol Güneş; NecipTayfur-Hadziahmetovic orta sahası yapmış. Dele’yi kulübeye çekmiş. Bu da bol bol şişirme top izleyeceğiz demek. Oysa ki topu şişirerek oynama başka, tarla gibi sahada topu havada oynama akıllığı başka. Bu sahada, pardon tarlada şut atmak lazım. Onu da Sivas yapıyor ve skor 1-0.
Beşiktaş’ın etkisiz oyununun nedeni de zaten risk almama gerekçesiyle orta alanı rakip kaleden uzakta tutmasında. Yani şişirme toplara bel bağlamasında. Şut bile atmıyor Kartal. Ayrıca Sivaslı oyuncuların kendilerini her şekilde yere atma halleri de cabası. Neyse ki hakem fazla pirim vermiyor bunlara.
Güneş’in risk alarak orta alanda
Dele, Ghezzal, Kerem, Atiba gibi
oyuncuları almasını beklerken o Umut
ve Muleka’yı tercih ediyor. Ve tabi
verimsiz futbolunda değişen bir şey
olmuyor. Ta ki 76’ ya kadar. Dele ve
Kerem oyuna giriyor, Hadziahmetovic
geriye çekiliyor, Beşiktaş
hareketleniyor. Fakat artık çok geç. Ve
Güneş’in gol için işleyen bir planının
olmaması 3 puana mal oluyor
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