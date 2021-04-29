Kaldı dört maç

29 Nisan 2021 Perşembe

Oyna oyna bitmiyor bu lig. İlk kez bu kadar sık maça çıkıyor takımlar. Ve sakatlıklar had safhada. Lider Beşiktaş bu yüzden Aboubakar ve Cenk’in yokluğunda 2 haftadır Gökhan’dan santrfor yaratmak zorunda. Tüm eksikliklere rağmen Siyah-Beyazlılar müthiş etkili başlıyorlar oyuna. İlerde basıyorlar, rakibi 3. bölgeye sıkıştırıyorlar. İlk 35 dakikada 5 isabetli şut, 23 ceza alanında buluşma var. 3 tane de gol atıyorlar ama sadece N’Koudou’nun Ghezzal’ın harika asistiyle attığı gol sayılıyor. Tamam sayılmayanlardan biri ofsayt, peki diğeri? Topun Vida’nın eline çarpması gerekçe gösteriliyor. İyi de o zaman Vida’nın kolunun rakipçe kıstırılmasına ne demeli? Penaltı olamaz mı mesela? Ama VAR’da Özkahya olunca değerlendirmeye bile alınmıyor. Beşiktaş’ın rahatlaması için 2. gol lazım. O gol de Gökhan’dan geliyor. Hem de sol ayağıyla çaprazdan müthiş bir şutla. Ama Ghezzal’ın da söyleyeceği şey var; inanılmaz bir vuruşla 3. golü de kazandırıyor takımına. Tam bu iş bitti derken Bitigen’in verdiği 2 uyduruk faulün yardımıyla Rize ardı ardına 2 gol buluyor. Ama sonra aynı Bitigen, Larin’e yapılan penaltıyı göremiyor. Sonuçta Beşiktaş rahat kazanacağı maçı zora soksa da iyi futboluyla 3 puanı alıyor.