Futbol gündemine bomba gibi düşen olay MHK Başkanı ile birlikte 7 kişinin gözaltına alınmasıydı. Zaten uzun süredir şüpheli hakem atamaları, yetersiz hakemler ve fahiş hatalar futbolun adaletinde büyük sorunların olduğunun göstergesiydi. Mesela Beşiktaş bu sezon oynadığı 6 maçın ikisini sonucu belirleyecek hakem hatalarıyla kaybetti. MHK Eğitmeni Anthony Taylor, Alanya maçında Trossard’a tokat atan rakip oyuncunun kırmızı kart görmesi gerektiğini söylerken maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım bu hakeme tam not verdi. Ve o gözlemci şimdi gözaltında olanlardan biri.

Aslında eski Beşiktaş Ahmet Nur Çebi tek başına kimsenin desteğini almadan bozulmuş hakem müessesesiyle mücadeleye girişmişti fakat sonuçta yalnız kaldı ve kazanan var olan bozuk düzen oldu.

Şimdi yine hakemlik kurumuna karşı bir operasyon var. Bu kez bilirkişi raporlarına, HTS ve MASAK kayıtlarına dayanarak Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından başlatıldı bu operasyon. Yani durum çok daha ciddi. Dolayısıyla da daha umut verici bir hamle bu. Fakat insanın aklına hemen daha önce de bizi böyle heyecanlandıran operasyonlar geliyor.

Ve şimdi asıl soru bu soruşturmanın gerçeklere uygun şekilde kime dokunursa dokunsun cesurca yürütülüp yürütülmeyeceği... Bu yüzden MHK nezdinde futbolda çeteleşen gruplara ve bundan yarar sağlayanlara karşı ne kadar cesur hamleler atılacak her şey ne kadar şeffaf bir şekilde ortaya dökülecek bilemiyoruz.

Evet böylesi bir yolsuzluğa karşı savaşı başlatmak çok önemli bir hamle. Ama daha önemlisi bu savaşın nasıl sonuçlanacağı. Bu süreçte kurallar, kanunlar her şeyin; kişilerin, kurumların üstünde olmalı. Çok ciddi sonuçlara yol açsa da. Sadece gözaltına alınan 7 kişiyi kovuşturmak hiçbir şeyi çözmez. En önemlisi bu bağlantılar, hakem atamaları maç sonuçlarına nasıl yansıdı? Bu hakemlerin yönetimleri sonucu kimler avantaj sağladı? Bu hakemlerin yönettiği maçlar mercek altına alınmalı, bu sonuçlardan yarar sağlayanlar net şekilde ortaya çıkarılmalı. Yoksa bu operasyon fos çıkar.

Bu arada ortalarda görülmeyen futbolun esas sorumlusu TFF Başkanı da istifa etmek için neyi bekliyor? Haberi vardıysa neden üzerine gitmedi, gereğini neden yapmadı? Yoksa “Tüm bunlardan benim hiç haberim yoktu bana da sürpriz oldu” diyerek kendini temize mi çıkaracak? Böyle derse özrü kabahatinden büyük olur. O zaman “Siz orada ne iş yaptınız?” diye sorarlar adama.