Kartal yine savunmayı ileri çıkararak, hızlı, istekli, dikine ataklarla başlıyor Erzurum maçına da. Fenerbahçe derbisinde onca kazandığı korneri heba ettiği için, duran top sorununu dile getirdiğim Beşiktaş bu kez kornerden attığı bir golle öne geçiyor; korneri kaptan Orkun kullanıyor Emirhan tamamlıyor. Bu kez Trossard hızlı, dikine bir atakta Oh’la paslaşarak 2. golü buluyor. Zaten Siyah-Beyazlılar topu rakibine göstermiyor, ilk yarının son dakikalarında 2 çok net pozisyonunu kaleci Ertuğrul önlüyor. Sonra hakem, Agbadou’nun göğsünden inen topa VAR’da 2 dakika yavaş çekimle bakıp elle oynama icat ederek Trossard’ın golünü yiyor. Ardından Cerny’nin golünü de olmayan faulü taa orta sahadan iptal ediyor. Gürcan Hasova diye birini hakem diye sahaya sürmüşler. Sanki Beşiktaş’ın gollerini iptal etmek için var. Ama İlhan’ın golünü iptal edemeyince Kartal 3 puanı 3 golle kapıyor.