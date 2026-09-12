Kartal yine savunmayı ileri çıkararak, hızlı, istekli, dikine ataklarla başlıyor Erzurum maçına da. Fenerbahçe derbisinde onca kazandığı korneri heba ettiği için, duran top sorununu dile getirdiğim Beşiktaş bu kez kornerden attığı bir golle öne geçiyor; korneri kaptan Orkun kullanıyor Emirhan tamamlıyor. Bu kez Trossard hızlı, dikine bir atakta Oh’la paslaşarak 2. golü buluyor. Zaten Siyah-Beyazlılar topu rakibine göstermiyor, ilk yarının son dakikalarında 2 çok net pozisyonunu kaleci Ertuğrul önlüyor. Sonra hakem, Agbadou’nun göğsünden inen topa VAR’da 2 dakika yavaş çekimle bakıp elle oynama icat ederek Trossard’ın golünü yiyor. Ardından Cerny’nin golünü de olmayan faulü taa orta sahadan iptal ediyor. Gürcan Hasova diye birini hakem diye sahaya sürmüşler. Sanki Beşiktaş’ın gollerini iptal etmek için var. Ama İlhan’ın golünü iptal edemeyince Kartal 3 puanı 3 golle kapıyor.
MHK’ye ‘5’ gol!
İlgili Konular: #beşiktaş #Erzurum #fenerbahçe #Maç #futbol
Yazarın Son Yazıları
MHK’ye ‘5’ gol!
Kartal yine savunmayı ileri çıkararak, hızlı, istekli, dikine ataklarla başlıyor Erzurum maçına da.
Devamını Oku
12.09.2026
Beşiktaş hakkıyla
Maçın hakeminin belirlenmesiyle birlikte Beşiktaşlıları bir umutsuzluk sarmıştı.
Devamını Oku
06.09.2026
Gol kapısı açılmışken
Beşiktaş’ın Çorum maçını izlerken, ilk yarıdaki onca atağa rağmen yaptıkları gelişi güzel ortaların bir şeye yaramadığını görüp, “Bu şekilde gol atmak imkânsız” demiştim.
Devamını Oku
03.09.2026
İşlem tamam
Italiano bu karşılaşmayı Vlahovic’i ısındırmak için bir hazırlık maçı gibi düşünmüş sanki.
Devamını Oku
28.08.2026
Yetti artık
Nasıl başlasam, hangi sözcükleri kullansam da ceza yemeden derdimi anlatabilsem.
Devamını Oku
27.08.2026
Yine mi?
Şans bu ya (!) Beşiktaş, Alanya’ya ağustos ayında gidiyor.
Devamını Oku
24.08.2026