Orta alan kayıp
Her 2 takım da hız kesmeden o kadar istekli başlıyor ki oyuna. Beşiktaş rakibi önde değil de 2. bölgede karşılayınca Galatasaray rahat ileride baskı kuruyor. Karşılığını da alıyor hemen. Siyah-Beyazlılar hızlı oynama arzusunda ama özellikle orta alanda top kayıpları yüzünden akıcı bir oyun tutturamıyor. Ne ki bir duran topla skoru 1-1’e getiriyor Kartal. 2. yarıya Beşiktaş daha baskılı başlıyor, tam gol ararken yine savunmada yer kaybı ve yine bir Icardi golüyle yenik duruma düşüyor. Ardından Şenol Güneş 4-2-4’e dönüyor ve orta alanı rakibe bırakıyor. Cim-Bom da bu alanda kaptığı toplarla çok daha rahat atak yapıyor. Kondisyon ve yaş farkıyla Beşiktaş’ın maçın ilerleyen dakikalarında baskı kuracağını düşünürken tam tersine Galatasaray baskısını sürdürüyor. Beşiktaş’ta acelecilik, uyumsuzluk ve top kaybı had safhada. Bunlar düzelir ama bu orta alanla ve formsuz Josef’le Beşiktaş’ın işi zor gözüküyor. Ve Galatasaray hakkıyla 3 puanı alıyor.
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