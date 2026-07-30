Beşiktaş’ta gündem varsa yoksa Salah’ın transferi. Ve işler sarpa sarınca da Önder Özen bir basın toplantısıyla bu sıkıntılı durumu açıkladı. Evet sıkıntılı bir durum var ama bence bu sıkıntı transferin gerçekleşmemesi değil, tam tersine baştan Salah transferi sürecine girilmesiydi. Salah gibi futbolu bitmiş, 34 yaşına gelmiş, ne vereceği meçhul bir futbolcuya sırf ünlü diye çuvalla para ödeme vaadinde bulunulmasıydı. Ve Özen sanki 2 zıt basın toplantısı yapar gibiydi. Önce gergin bir biçimde Salah transferinden ticari bir operasyon olarak söz etti. 2. bölümde ise benim ilk yazarlığa başladığım 1990’dan beri tekrarladığım Beşiktaş kimliğini çok heyecanlı bir biçimde anlattı.

Evet, Beşiktaş yıldız futbolcu alabilir ama asıl olan takımın gücü ve takım oyunudur. “Yıldız”a bu oyunu yükseltecekse yer vardır. Böyle oyuncular, yaşı geçkin de olsa karakterleriyle takıma katkı sağlayabilirler. İşte 100. yıldaki Zago, sonra Mario Gomez, Pepe... Bu yıldızlara bakarken hangi kadrolar içinde yer aldıklarına, o kadroların yapısına ve uyumuna da bakmak gerekir.

Kısacası geçkince “yıldız” seçimlerinde çok dikkatli olmak lazım. Salah geçen yıl neredeyse hiç futbol oynamadı Liverpool’da. Zaten başka talibinin olmaması da bunun göstergesi. Aslında bunun da önemi yok. İşin ticari bir ürün ve imaj hakkı alışverişine dönmüş olması da zaten bir spor kulübünün kimliğine aykırı. Hele Beşiktaş’ın armasının ve formasının bir reklam ve sponsorluk için bir futbolcuya teslim edilmesi daha da vahim bir durum. Bir de Salah’ı böyle transfer edersen, “Oynatmazsan olmaz” durumu çıkar ortaya. Nerede kaldı hocanın otoritesi, nerede kaldı oynatmak istediği oyun tarzı?

Belli ki menajerin medyada estirdiği rüzgâr etkili olmuş. Sanki Salah’ı alınca Liverpool’da 2 sezon önceki performansı garanti. Masadaki teklif bile kulübün mali durumunu daha da zora sokacak. Peki değer mi buna? Sırf “Beşiktaş Salah’ı aldı” dedirtmek için. Bence hazır masadan kalkılmış, bu defter de kapanmalı. Salah’ın menajerinin daha fazla para koparma çabaları bana sadece bir transfer manevrası gibi geliyor zira. Umarım yanılırım. Önder Özen’in de belirttiği gibi aslında Beşiktaş çok iyi transferler yaptı ve belli ki yapacak da. Ama en önemlisi Beşiktaş’ın eldeki oyuncuları iyi kullanabilecek Italiano gibi bir hocası var. Eksik kadroya ve kısa süreli çalışmaya rağmen Midtjylland’a karşı ümit veren bir oyun oynadı takım. Öyleyse şimdi tüm gözler bu akşam oynanacak rövanş maçında olmalı. Tabii tüm iyi dileklerimizle...