Şeffaflığa kuvvetli bir alkış

16 Mart 2024 Cumartesi

VAR gelecek dertler bitecek sananlar vardı bizde. Ciddi ciddi hakem kararlarındaki sorunların VAR’la çözüleceğini sandılar. Öyle ya hakemin göremediği net pozisyonlar VAR’da görülecek ve sahada adalet temin edilebilecekti. Yani bizde adaletli futbol isteyenlerin olduğunu sananlar vardı hâlâ. Taa o zamanlar ilk “VAR geliyor” haberiyle birlikte adeta çırpınarak VAR’ın (Türkçesi VAH’ın) bizde çözüm olamayacağını hatta sorunları daha da artıracağını anlatmaya çalıştım. Çünkü düzen belliydi, karar vericiler belliydi. VAR da bu düzene eklemlenecekti sadece. VAR yine bizim hakemlerden oluşuyordu ve kararlar tümüyle onların niyetlerine bağlıydı. Nitekim yaşadık ve gördük ki VAR uygulamaları sorunlarımızı çözmedi hatta sorunlarımızı artırdı. Hakemlerden ziyade VAR’ı tartışır olduk. Zaten bizim gibi adaletin olmadığı ortamlarda VAR’ın yeni bir adaletsizlik kapısı olacağı da öngörülmeliydi. Şu anda -birkaç kulübün dışında- kimse VAR’a güvenmiyor. Ve VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. Bu konuda yapılan büyük baskının ardından nihayet bir şeffaflık (!) örneği gösteren TFF kayıtları açıklamaya karar verdi. Ama şöyle: Haftanın 10 maçından sadece birinin VAR kayıtlarını açıklıyorlar. Bu da insana diğerlerinin saklandığı imajını vermiyor mu? Neden sadece 1 maç? Böylece problem olmayan 1 maçı yayınla, hatta istediğin kısmını yayınla ve kendini akla. Ne güzel değil mi?

Ama ne gam? Öyle bir dünya oluşturduk ki çevremizde artık kimsenin gerçekleri bilmek gibi bir derdi kalmadı. Her şey algı üzerine kuruldu çünkü. Aslında “algı” bunun nazik ifadesi. Her şey uydurulmuş ve çarpıtılmış “gerçekler” yani yalanlar üzerine kurulu artık. Öyle olunca herkes kendine göre bir gerçek yaratıp bunu empoze ediyor. Ve hep başkaları haksız kendileri haklı oluyor. Bu durum hemen her ortamda aynı. TFF’si, MHK’si, kulüp yönetimleriyle ve hatta medyasıyla herkes bir algı peşinde. Gerçekler farklı, konuştukları farklı. Sorun varsa bunun sebebi daima başkaları. Kulüpte sorun mu var suçu geçmiş yönetimlere at gitsin. Yalan yanlış bilgilerle gürültü kopar. Takımda sorun mu var suçu hemen komplolara, sonra teknik direktöre ya da futbolculara at gitsin. Dün söylediğini gelişmelere bakıp bugün inkâr et. Göz boyamak dikkatleri başka tarafa çekmek nasıl olsa milli alışkanlığımız. Gerçekler ise hep çok farklı. Fakat anlaşılan o ki; böylesi çok daha kullanışlı, çok daha kârlı.