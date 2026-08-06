Beşiktaş Avrupa kupası ön eleme maçları nedeniyle sezonu çok erken açtı. Yeni bir hocayla ve devam eden transfer sürecinin içinde kendisini Midtjylland gibi güçlü bir takımın karşısında buldu. Tüm bu zor koşullara rağmen turu atlayabilmesi önemli bir moral kaynağı oldu şimdi.

Bu kez rakip Hradec Kralove. Ve iki Midtjylland maçı bize gösterdi ki Siyah-Beyazlılar geçen sezona göre çok daha diri ve istekli. İlk 11’de daha çok eski oyuncuların olması sadece 3 yeni oyuncuya yer verilmesi takımın bir geçiş dönemi yaşadığını gösteriyor. Malumunuz Beşiktaş son yıllarda her sezon çok sayıda futbolcu transfer ediyor. Çünkü her yeni hoca var olan kadroyu beğenmiyor. Ayrıca medya ve taraftar da transfer çığırtkanlığı yapıyor. Böylece takımın sürekli bozulup kurulması zaten bizim en önemli sorunumuz değil mi? Bu hem doğru transfer yapılmadığının kanıtı hem de takımlarda istikrar sağlamak için hiç sabır gösterilmediğinin. Taraftar her başarısızlıkta transfer istiyor yönetimler de taraftarı susturmak için birilerini alıyor. Bu böyle sürüp gidiyor.

Bir de taraftarın istemediği futbolcular oluyor ki bunları dikkate almak da takımı bozuyor. Mesela Masuaku bir kısım taraftarca ıslıklanınca gönderilmişti. Şimdi Beşiktaş sol bekte onu mumla arıyor. Demek ki taraftarın tek tek futbolcu odaklı eleştirilerine değil teknik heyetin takım konseptine göre hareket etmek gerekiyormuş. Bu arada Salah transferinin Beşiktaş yönetiminin masadan kalkmasıyla olmaması Beşiktaş adına hayırlı oldu. Düşünün Salah’ın sadece maaşı için ödenecek para Süper Lig’in 16 takımının oyuncularına ödeyeceği paranın iki katı gibi. 34 yaşındaki ve son sezonu kötü geçmiş bir oyuncuya menajer ücreti ve yan haklarla bu kadar çok para ödemek ne kadar doğruydu. İşte Fenerbahçe daha 6 ay sonra Kante’yi satma derdinde. Ayrıca Beşiktaş’ın çok daha genç, hızlı, açıktan depar atabilecek, forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Trossard iyi bir oyuncu ama o da içe kat eden hatta ikinci santrfor gibi oynayan bir oyuncu. Zaten o yüzden beğen beğenme her yeni gelen hoca sonunda Cerny’ye, Rashica’ya muhtaç kalıyor. Tüm bu eksiklere rağmen Beşiktaş özellikle 2. Midtjylland maçının 2. yarısında oynadığı oyunla umut veriyor. Bu takıma birkaç takviye olursa ve İtaliano gibi hırslı bir teknik adamla güç ve uyum kazanırsa çok iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum ben. Ama bu akşam yine büyük çabaya ve bol şansa ihtiyacı olacak Kartal’ın…