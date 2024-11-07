Söke söke
Bir Beşiktaş-Malmö karşılaşması daha. 6 kez karşılaşmışlar sadece 1 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Aslında sıradan bir Avrupa takımı Malmö. Ama hep bir seviyenin üstündeler. Beşiktaş’ta savunmada Svensson ve Paulista takıma dönmüş. Fakat Immobile yok ve yerini Semih’e bırakmış. Yavaş ve sıkıcı başlıyor maç. Tamam biz savunmayı ileri çıkarıp karşı alanda daha çok oynuyoruz daha çok topa sahibiz. Ne ki Malmö çok iyi karşılıyor, alan kapatıyor. Ve tempomuz da düşüyor. Oyun neredeyse “ağır çekim”. Fakat onlar kaptıkları toplarla hızlanıyorlar. Bizim de hızlı olmaktan başka çaremiz yok. İlk yarı gol beklentisi yerlerde. Final paslarını yüksek toplarda aramamız da bir başka yanlış. 2. yarı Malmö bizim yarı alana daha kalabalık gelmeye başlıyor. Biz de kontraatak imkânları buluyoruz. Gole yaklaştığımız, heyecanlandığımız pozisyonlara giriyoruz. Yani 2. yarı oyun da Beşiktaş da hareketli. Rafa’yı da ileri atıp çift santrfora dönüyoruz. Topu kaldırmadan yerden paslarla ardı ardına hızlı ataklar sonuç getirecek gibi. Nitekim önce Semih’le yokluyor ama golü 76’da Muçi ile golü buluyoruz. Sonra 85’te Semih dönüp, söküp, alan boşaltarak 2. golü buluyor. Bir gol yemeden bitmiyor maç ama 3 puan da alkışlar da Beşiktaş’a...
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Donald Trump'ın yeniden başkan olması dünya ekonomisini
- Ege'nin Gündemi'nde bu hafta!
- Dubai çikolatasına rakip
- Balbay'dan çarpıcı Saray kulisi!
- Karga videosu sosyal medyada viral olmuştu!
- Öğretmenlik meslek kanunu taslağı...
- Atatürk'ün kullandığı parfümden üretti!
- Minikler Cumhuriyet'in ilanını gazete dağıtarak duyurdu
- Şok İddialar! Oktan Keleş: TUSAŞ Saldırısının Arkasında
- Bu kadarı pes! Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- Ünlü e-ticaret sitesi kapandı: Binlerce mağdur var
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- 'Bu bizim hayalimizdi'