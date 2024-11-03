Sönmüş yıldızlar
Bu kadar mı durağan, pozisyonsuz, zevksiz başlar bir maç. Beşiktaş cephesinden baktığımızda Galatasaray maçının travması filan diyebiliriz belki ama işin gerçeği Beşiktaş’ta hâlâ kompakt bir takım görüntüsü yok. Tamam; Kartal ilk yarının son dakikasında golü bulan taraf fakat o ana kadar o kadar etkisiz ki. İlk isabetli şut 41’de. 2. isabetli şut ise gol oluyor; Masuaku’nun arka direğe yolladığı pası Muçi tamamlıyor. Buna karşın Kasımpaşa çok daha tehlikeli pozisyonların içinde. Çünkü Siyah-Beyazlılar savunmayı geride kurmuşlar, ileri çıkamıyorlar. Bu da daha hızlı çoğalan Kasımpaşa’nın savunma arkasına rahat sızmasına yol açıyor.
ENERJİ, TEMPO, BAĞLANTI YOK
2. yarı başında çabuk çoğalıp beraberlik golüne ulaşıyorlar Winck’in harika şutuyla. Gol oyunu canlandırıyor. Fakat yine tehlikeli ataklar Kasımpaşa’dan. Nitekim 2. golü de buluyorlar; Aytaç’ın ayağından. Ve kalan yaklaşık 20 dakikada Gio Hoca neyi değiştirebilir ki skor da değişebilsin; enerji yok, tempo yok, bağlantı yok, uyum yok. Zaten kariyerinin sonundaki yıldızlardan da daha fazla bir şey beklememek lazım. Son golü de koşan ve uyumlu oynayan Paşa buluyor yine: 1-3.
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