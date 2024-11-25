Sorun yönetim

25 Kasım 2024 Pazartesi

Hızlı gelişen akında Semih bitiriciliğini gösteriyor, ardından Rashica ve Semih’in baskısı Göztepe’nin kendi kalesine gol atmasına yol açıyor. 10. dakikada Beşiktaş 2-0 öne geçiyor. Ne var ki oyunun gidişatı skorla hiç orantılı değil. Bu dakikalarda tempoyu artırıp, rakip kale önünde baskı yapan Göztepe. Kontrataklarla etkili olabilen taraf ise Beşiktaş. Nitekim hemen 2 dakika sonra Göztepe farkı bire indiriyor. Rafa ve Semih hareketli ama savunma oyuncularıyla önlerindeki Al Musrati ağır olunca Beşiktaş çabuk geriye kaçıyor, pozisyon veriyor. Bu da Mert’in net kurtarışlarına rağmen Beşiktaş’ın farkı koruyamamasının -skor 32’de 2-2 oluyor- ve baskı yemesinin nedeni.

Özetle Gio’nun kafasındaki hücum futbolunu Göztepe oynuyor. Oyun konsepti olmadan şov için kadro ile oyuna göre yapılanma farkı bu işte. Beşiktaş ilk golden sonraki etkili 2. hücumunu ancak 54’te buluyor. 59’daki değişikliklerle Kartal daha makul bir dizilişe kavuşuyor, taraftar desteğini artırıyor ve maçın başından beri yapamadığı atakları yapıyor. Ama bu kez kontrataklara, Göztepe’nin hızlı adamlarına arka arkaya yakalanıyorlar: 2-4. Gene suçu eminim hocaya atacaklar ama asıl sorun bu kadroyu oluşturan yönetimde.