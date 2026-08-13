Anlaşılan bu yıl transferde en hareketli sezonlardan birini yaşıyoruz. Alınan futbolcuların kariyerlerine bakınca insan şaşırmadan edemiyor; Salah’lar, Trossard’lar, Vlahovic’ler, Nübel’ler, Ake’ler, Lukaku’lar, Greenwood’lar, Malinovskyi’ler... Daha önce pek görmediğimiz kadar yüksek fiyatlara bizim kulüplere gelen çok sayıda şöhretli futbolcudan sadece birkaçı bunlar. Yani bir transfer çılgınlığı içindeyiz. Zaten bizde biri bir şey yapınca diğerleri de onu takip eder. Rekabet söz konusu ya! Zaten yapılan şey iyi de olsa kötü de olsa taklitçilik en sevdiğimiz şeylerden biri bizim için. Ama bu rakip takımla özdeşleşmiş sloganı bile beğenip taklit etmeye benzemiyor. Çünkü takım kurarken kulüplerin mali durumlarını da gözetmek kulübü ele güne muhtaç etmemek de önemli. Çünkü kulüpler babanızın malı değil ki öyle istediğiniz gibi kullanıp atabilesiniz.

Fakat diyorum ya bizde kulüpler arasında öylesine bir garip yarışma var ki prensiplerden hemen vazgeçilebiliyor. Onlar şunu almış o zaman biz de bunu alalım havasına hemen giriveriyorlar. İşte Trabzonspor’un son birkaç yıldır sürdürdüğü hesap kitap gözetilerek yürüttüğü transfer politikası herkese örnek gösterilirken birden gelen fahiş Salah transferiyle rafa kalkmış gibi. Gerçi bizde bir de görünür ya da görünmez, takımlar arasında eşitsizliklere neden olan, ayrıcalıklara yol açan sponsorlar meselesi var ki o da ayrı bir konu. Evet, sonuçta şöhret transferlerinin takımlara uyumu ve ne kadar verimli olacakları sorusu bir yana her zamankinden daha renkli bir sezon yaşayacağımız kesin.

Beşiktaş da bu furyada, en son transferi Vlahovic ve daha önce aldığı Nübel’le birlikte 1 ile 9 numaralarını Rıdvan Dilmen’in ifadesiyle “atanını tutanını” halletmiş gibi. Umarım kalede Nübel’le şimdiden görülen başarı ileride santrforda Vlahovic’le de görülür. Ama tabii takım iki kişiden kurulmuyor. Zincirin halkalarının her birinin sağlam olması gerek. Bu yüzden Beşiktaş’ta 1-2 futbolcu eksiği daha var. Ve bu akşam Hradec Kralove maçında Kartal’ın önemli transferi Trossard’ı nihayet yedek kulübesinde görebileceğiz. Duruma göre sahayada girecek. Eğer rövanş maçını kazasız belasız atlatırsak yeni takviyelerle ve takımda oluşacak uyumla birlikte Avrupa Kupası ön elemelerinde de gruplarda da şansımız artacak. Haydi Kara Kartal bir gayret daha. Bu akşam şu turu geçelim ve hep birlikte sevinelim.