Yazıma başlarken önce sevgili Cem Yılmaz’a çok geçmiş olsun diyorum. Sağlıkla uzun yıllar yaşaması en büyük duamız, onu çok seviyoruz. Kalp krizi haberleri bu kadar gündemde olunca ben de hatırlatmalarımı yapmak istedim. Kendimizi korumak için nelere dikkat etmeliyiz ?

“Dün çok yağlı yedi, bugün kalp krizi geçirdi” dediğimizde aslında hikâyenin yalnızca son sayfasını görüyoruz. Kalp krizi çoğu zaman bir günde ortaya çıkan bir hastalık değil. Yıllar boyunca damar duvarında gelişen ateroskleroz, yani halk arasında daha çok “damar sertliği” olarak bildiğimiz süreç, kalp krizinin en önemli zeminini oluşturuyor. Damar duvarında kolesterol içeren plaklar oluşuyor ve bu plaklardan biri yırtıldığında üzerinde hızla bir pıhtı gelişebiliyor. Pıhtı kalbi besleyen koroner damardaki kan akımını ciddi şekilde azaltır veya tamamen durdurursa kalp kası oksijensiz kalıyor ve kalp krizi meydana geliyor. Yani çoğu zaman kalp krizi ani, fakat onu hazırlayan süreç oldukça uzun.

Peki bu süreci ne hızlandırıyor? Sigara, yüksek tansiyon, yüksek LDL kolesterol, diyabet, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve obezite önemli risk faktörleri arasında. Yaş ve genetik yatkınlık gibi değiştiremeyeceğimiz faktörler de var. Dolayısıyla “sağlıklı besleniyorum, bana bir şey olmaz” demek de doğru değil, “ailemde kalp hastalığı var, yapacak bir şey yok” demek de. Kalp-damar riski tek bir faktörün değil, bütün bu faktörlerin toplamının sonucu. Üstelik damar hastalığı uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiği için insan kendisini gayet iyi hissederken de risk taşıyabiliyor.

PEKİ BESLENMENİN PAYI NE KADAR?

Burada bazen iki uçtan birine savruluyoruz. Ya “kalp hastalığının tamamı yediklerimizden oluyor” diyoruz ya da genetiği öne çıkarıp beslenmeyi küçümsüyoruz. İkisi de doğru değil. Beslenme, değiştirebildiğimiz önemli risk faktörlerinden biri ve etkisini yalnızca kilo üzerinden göstermiyor. Beslenme biçimimiz LDL kolesterolü, kan basıncını, kan şekeri kontrolünü ve vücut ağırlığını etkileyebiliyor; bunların her biri de kalp-damar riskinin parçaları. Bu nedenle kalbi koruyan beslenmeyi yalnızca “yağ yememek” şeklinde tarif etmek artık oldukça eski bir yaklaşım.

Asıl mesele hangi yağları, hangi karbonhidratları ve hangi besinleri daha sık tükettiğimiz. Sebze, meyve, kurubaklagil, tam tahıl, balık, zeytinyağı ve kuruyemişlerin ağırlıkta olduğu; doymuş ve trans yağların, aşırı tuzun ve yoğun işlenmiş besinlerin daha sınırlı kaldığı bir beslenme düzeni kalp sağlığı açısından çok daha anlamlı. Başka bir ifadeyle kalbi koruyan tek bir mucize besin yok. Her sabah bir kaşık zeytinyağı içmek, sarımsak yemek ya da belirli bir takviyeyi kullanmak, günün geri kalanındaki yaşam biçiminin etkisini ortadan kaldırmıyor.

KALP KRİZİ GELMEDEN NE YAPABİLİRİZ?

Bence en önemli nokta burası. Kalp krizinden korunmak için kalbin bizi uyarmasını beklememeliyiz. Tansiyonumuzu, kan şekerimizi ve kan yağlarımızı bilmek; özellikle LDL kolesterolümüzü takip etmek gerekiyor. Sigara kullanıyorsak bırakmak, düzenli hareket etmek, yeterli uyumak, vücut ağırlığını sağlıklı aralıkta tutmaya çalışmak ve beslenmenin genel kalitesini iyileştirmek alınabilecek en güçlü önlemler arasında. Dünya sağlık örgütü kalp-damar hastalıklarının önemli bölümünün sigara, sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik ve diğer değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrolüyle önlenebileceğini vurguluyor.

Burada özellikle “kolesterolüm biraz yüksek ama kendimi iyi hissediyorum” düşüncesine dikkat etmek gerekiyor. Yüksek tansiyon, yüksek LDL veya yüksek kan şekeri yıllarca belirgin bir şikâyet yaratmayabilir. Bu nedenle koruyucu sağlık biraz da sayılarımızı bilmek demek. Ailede erken yaşta kalp hastalığı varsa, sigara kullanılıyorsa, hipertansiyon veya diyabet mevcutsa kişinin toplam kardiyovasküler riskinin hekim tarafından değerlendirilmesi daha da önemli hale geliyor.

YA KALP KRİZİ GEÇİRDİYSEK?

İşte o zaman “artık olan oldu” demek yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Bir kalp krizi geçirmek, bundan sonraki kalp-damar olayları açısından kişinin yüksek risk taşıdığını gösteriyor. Bu nedenle ikinci bir olayı önlemek en az ilkini önlemek kadar önemli. Üstelik bu noktada yaşam tarzı değişiklikleri ilaçların alternatifi değil, tedavinin tamamlayıcı bir parçası. Doktorun önerdiği ilaçları düzenli kullanmak, LDL kolesterolünü etkin biçimde düşürmek, sigarayı bırakmak, beslenmeyi yeniden düzenlemek ve güvenli şekilde fiziksel aktiviteye dönmek gerekiyor. 2025 Amerikan Kalp Derneği kılavuzu kalp krizi ve diğer akut koroner sendromlardan sonra güçlü LDL düşürücü tedavinin önemini özellikle vurguluyor; tedavi başladıktan veya değiştirildikten sonra kan yağlarının 4–8 hafta içinde yeniden değerlendirilmesini öneriyor.

Kalp krizi sonrasında sofrada da büyük bir “yasaklar listesi” oluşturmaktan çok, sürdürülebilir bir düzen kurmak daha doğru. Sebze ve kurubaklagilleri artırmak, tam tahılları tercih etmek, balığı düzenli tüketmek, zeytinyağı gibi doymamış yağ kaynaklarını öne çıkarmak; işlenmiş etleri, trans yağları, fazla doymuş yağı ve aşırı tuzu azaltmak iyi bir başlangıç. Fakat sadece yemeği değiştirmek yetmiyor. Kalp krizi sonrası kardiyak rehabilitasyon, kontrollü egzersizden beslenme eğitimine ve risk faktörlerinin yönetimine kadar birçok alanı birlikte ele alıyor. Güncel kılavuzlarda hastaların taburculuk öncesinde kardiyak rehabilitasyona yönlendirilmesi güçlü biçimde öneriliyor; çünkü rehabilitasyon yeni kalp krizi, hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Belki de kalp sağlığı konusunda akılda tutulması gereken en önemli cümle şu: Kalp krizi çoğu zaman o gün başlamaz. O gün yalnızca uzun zamandır devam eden bir sürecin görünür hale geldiği gündür. Bu yüzden kalbimizi korumak için göğsümüzün ağrımasını beklememeliyiz. Bugün ölçtürdüğümüz tansiyon, kontrol ettirdiğimiz LDL, bıraktığımız sigara, yürüdüğümüz yol ve önümüze koyduğumuz tabak yıllar sonra karşımıza çıkacak riskin bir parçasını değiştirebilir.

Ve eğer kalp krizi yaşandıysa hikâye orada bitmiyor. Tam tersine, ikinci bölüm başlıyor. İlaç tedavisi, düzenli takip, doğru beslenme, hareket ve kardiyak rehabilitasyonla bundan sonraki riski ciddi biçimde azaltmak mümkün. Kalbimiz geçmişte nasıl yaşadığımızı unutmuyor olabilir; ama bundan sonra nasıl yaşayacağımızdan da oldukça fazla etkileniyor.