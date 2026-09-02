Bir ara herkes D vitamini kullanıyordu. Sonra kolajen geldi. Probiyotikler, omega-3, kreatin derken şimdi tahtta magnezyum var.

Uyuyamıyor musun? Magnezyum.

Stresli misin? Magnezyum.

Bacağın mı seğirdi? Magnezyum.

Yorgun musun? Magnezyum.

Kabız mısın? O da magnezyum.

Hatta artık “magnezyum kullanıyorum” demek bile yeterli değil. “Hangisini kullanıyorsun?”

Sitrat mı? Glisinat mı? Malat mı?

İnsan ister istemez düşünüyor: Biz magnezyumsuz nasıl yaşıyormuşuz ?

Aslında magnezyum yeni keşfedilmiş bir şey değil. Vücudumuz için gerçekten önemli bir mineral. Enerji üretiminden kas ve sinir sisteminin çalışmasına, kan şekeri ve kan basıncının düzenlenmesinden kemik sağlığına kadar pek çok süreçte görev yapıyor.Yani magnezyumun kendisi bir moda değil.

PEKİ NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Çünkü çağımızın en sık söylediği üç cümleye çok güzel oturuyor:

“Çok yorgunum.”

“Çok stresliyim.”

“Uyuyamıyorum.”

Magnezyum da sinir ve kas fonksiyonlarında rol oynadığı için bu şikâyetlerle kolayca eşleştiriliyor.Üstelik bir de farklı formları ortaya çıkınca konu daha cazip hale geldi. Biri uyku için, biri enerji için, biri bağırsak için, biri beyin için…Ama burada bilimle pazarlamayı biraz birbirinden ayırmamız gerekiyor.

GERÇEKTEN HER MAGNEZYUMUN AYRI BİR GÖREVİ Mİ VAR?

Tam olarak değil.

Magnezyum sitrat, oksit, glisinat, malat, L-treonat gibi farklı kimyasal formlarda bulunabiliyor. Bu formların çözünürlükleri, bağırsaktan emilimleri ve bağırsak üzerindeki etkileri farklı olabiliyor.

Örneğin magnezyum sitrat, iyi çözünen ve görece iyi emilen formlardan biri. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini artırabildiği için kabızlığı olanlarda işe yarayabilir. Tabii fazla geldiğinde bu kez tuvaletle ilişkinizi gereğinden fazla kuvvetlendirebilir.

Magnezyum oksit çok yaygın ve ucuz bir form. Ancak emilimi sitrat gibi bazı formlara göre daha düşük. Bağırsakta laksatif etki gösterebildiği için kabızlık amacıyla da kullanılabiliyor.

Magnezyum glisinat/bisglisinat son yılların favorilerinden. Genellikle iyi tolere edilmesi nedeniyle tercih ediliyor ve özellikle akşam, gevşeme ve uyku için pazarlanıyor.

Burada önemli bir ayrıntı var:Glisinatın “uyku magnezyumu” olduğunu kesin olarak söyleyecek kadar güçlü klinik kanıtımız henüz yok.

Benzer durum magnezyum malat için de geçerli. Enerji üretimi ve kas fonksiyonlarıyla ilişkilendirilerek yorgunluk için önerildiğini sık görüyoruz. Ama “yorgunsanız malat kullanın” diyebileceğimiz kadar güçlü bir klinik kanıt yok.Bir de son zamanların havalı çocuğu var:

Magnezyum L-treonat.

Beyin, hafıza, bilişsel performans ve uyku üzerine özellikle ilgi çekiyor. Üstelik burada yeni ve ilginç insan çalışmaları da var. Bazı randomize kontrollü araştırmalarda uyku ve bilişsel performansla ilgili olumlu sonuçlar görüldü.Ama çalışmalar hâlâ sınırlı ve kısa süreli.

Dolayısıyla bugün için “Beyin için kesin treonat almalısınız” demek yerine:

“Umut verici, araştırmalar devam ediyor.”demek çok daha doğru.Bazen bilimin en doğru cevabı gerçekten budur.

PEKİ MAGNEZYUM UYUTUR MU?

İşte sosyal medyanın en sevdiği soru.

Cevabım: Belki yardımcı olabilir. Ama uyku ilacı değildir.

2024 yılında yayımlanan bir sistematik derlemede magnezyumun uyku ve kaygı üzerine etkilerini inceleyen 15 çalışma değerlendirildi. Çalışmaların önemli bir bölümünde bazı olumlu sonuçlar vardı.Fakat araştırmalar küçük, kullanılan magnezyum formları ve dozları birbirinden farklıydı.Bu nedenle bugün elimizdeki bilimsel veriler bize şunu söylemiyor:

“Uyuyamıyorsan magnezyum al.”

Daha çok şunu söylüyor: Magnezyum, özellikle magnezyum durumu düşük kişilerde bazı uyku ve hafif kaygı belirtilerine yardımcı olabilir.

Bu fark önemli.

Çünkü uykusuzluğunuzun nedeni gece 01.30'a kadar telefona bakmaksa, magnezyumun telefonunuzu elinizden alma gibi bir özelliği henüz keşfedilmedi. Yani hiç bir problemin tek sebebi ve tek çözümü yok öyle değil mi?

HER GÜN MAGNEZYUM ALMALI MIYIZ?

Magnezyum temel bir mineraldir ama magnezyum takviyesi temel bir ihtiyaç değildir. Bu ikisini birbirine karıştırıyoruz. Yetişkinlerin günlük magnezyum ihtiyacı yaş ve cinsiyete göre yaklaşık 310–420 mg arasında değişiyor. Ama dikkat: Bu rakam “günde 400 mg magnezyum takviyesi alın” anlamına gelmiyor. Yiyeceklerden aldığımız magnezyum da bunun içinde.

Kuruyemişler, tohumlar, kuru baklagiller, tam tahıllar ve yeşil yapraklı sebzeler magnezyum kaynakları. Yani tabağımızı yine kapsüllerden önce konuşmamız gerekiyor.

PEKİ ALMASAK OLUR MU?

İşte benim en sevdiğim soru bu.

Olur.

Beslenmeniz yeterliyse, magnezyum eksikliğiniz yoksa ve takviye gerektiren özel bir durumunuz bulunmuyorsa hayatınıza magnezyum kapsülü eklemek zorunda değilsiniz. Takviye kullanmak sağlıklı yaşamın zorunlu basamağı değildir. Ama bazı kişilerde yetersiz alım veya eksiklik riski daha yüksek olabilir. Bazı gastrointestinal hastalıklar, uzun süreli bazı ilaç kullanımları, tip 2 diyabet ve yoğun alkol kullanımı gibi durumlarda magnezyum durumunun değerlendirilmesi gerekebilir. Burada amaç “herkes kullansın” değil, ihtiyacı olan doğru kullansın.

NE KADAR SÜRE KULLANACAĞIZ?

Bence magnezyumla ilgili en az sorulan ama en önemli sorulardan biri bu.

Bir kutu aldık ve başladık.

Sonra?

Üç ay, altı ay, üç yıl?

Takviyeler bazen diş fırçalamak gibi günlük hayatın otomatik bir parçasına dönüşüyor. Oysa bir takviyeye başlarken kendimize üç soru sormamız gerekiyor:

Neden kullanıyorum?

Ne kadar kullanacağım?

İşe yarayıp yaramadığını nasıl anlayacağım?

Magnezyum için herkese uygun “üç ay kullan, bir ay ara” gibi bilimsel bir kural yok.

Kullanım süresi neden kullandığınıza, aldığınız doza, beslenmenize, sağlık durumunuza ve kullanılan ürüne göre değerlendirilmelidir.Bir de etikette küçük ama önemli bir ayrıntı var:Ürünün üzerinde kocaman yazan bileşiğin miktarından çok elemental magnezyum miktarına bakmak gerekir.Çünkü bizim hesapladığımız gerçek magnezyum miktarı budur.

Ve “mineral sonuçta, fazlası ne olacak?” diye de düşünmeyin.

Takviyeden fazla magnezyum özellikle ishal, bulantı ve karın krampları yapabilir. Böbrek fonksiyonları bozuk kişilerde ise yüksek magnezyum çok daha ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca bazı antibiyotikler ve başka ilaçlarla etkileşime girebilir.