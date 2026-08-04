Yaz dönemi bazı aileler için okullara bakma, değerlendirme, seçme zamanıdır. Özellikle anaokuluna ve ilkokula başlayanlar için ok heyecanlı bir dönem. Özel okul da olsa devlet okulu da olsa fark etmez, çocuğun için en iyisini yapmak istersin. Çocuklar eğitim için okuldalar, matematik öğreniyor, fen öğreniyor, yabancı dil öğreniyorlar. Peki yaşam boyu en çok ihtiyaç duyacağı becerilerden biri olan doğru beslenmeyi kimden öğrenecekler?

Aslında bu soru yıllardır aklımı kurcalıyor. Bu sebeple bu konuda yıllardır elimden geleni yapıyorum. Yeterli mi? Hayır!

Bugün birçok okulda psikolojik danışman var, rehber öğretmen var, hemşire bulunabiliyor, spor öğretmenleri var. Hepsi çocukların gelişimi için çok değerli. Ama günün sonunda çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini doğrudan etkileyen beslenme konusunda çoğu okulda uzman bir diyetisyen bulunmuyor.

Oysa çocuklar günlerinin büyük bölümünü okulda geçiriyor. Birçok çocuk kahvaltısını aceleyle yapıyor, ara öğününü okulda tüketiyor, öğle yemeğini okul yemekhanesinde yiyor. Beslenme alışkanlıklarının büyük kısmı işte tam da bu yıllarda şekilleniyor.

Çünkü beslenme yalnızca karın doyurmak değildir. Çocuğun dikkatini, öğrenmesini, büyümesini, bağışıklığını, spor performansını, ruh halini ve hatta gelecekte karşılaşacağı hastalık risklerini etkileyen temel bir yaşam becerisidir.

Bugün çocukluk çağında fazla kilo ve obezite tüm dünyada en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre son kırk yılda çocukluk çağı obezitesi katlanarak arttı ve milyonlarca çocuk fazla kilolu ya da obez olarak yaşamını sürdürüyor. Aynı zamanda demir eksikliği, D vitamini yetersizliği, yetersiz sebze ve meyve tüketimi gibi sorunlar da çocuklarda hâlâ çok yaygın.

Yani sorun sadece fazla yemek değil; doğru beslenememek.

DÜNYADA NELER YAPILIYOR?

Bazı ülkeler bu konuda yıllar önce önemli adımlar attı.

Japonya'da okullarda görev yapan "school nutrition teacher" sistemi bulunuyor. Bu uzmanlar sadece yemek listesi hazırlamıyor; sınıflarda beslenme eğitimi veriyor, çocukların doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlıyor ve ailelerle iş birliği yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde okul beslenme programları kayıtlı diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının katkısıyla planlanıyor. Menülerin belirlenmesinden özel beslenme gereksinimi olan çocukların takibine kadar birçok alanda görev alıyorlar.

Kanada'da ve Avustralya'nın birçok bölgesinde okul sağlığı ekipleri içinde diyetisyenler görev yapabiliyor. Amaç sadece yemek hazırlamak değil; çocuklara yaşam boyu sürdürebilecekleri sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak.

İskandinav ülkelerinde ise okul yemekleri yalnızca "öğle yemeği" olarak görülmüyor. Eğitim sisteminin önemli bir parçası kabul ediliyor. Menü planlaması, besin kalitesi ve beslenme eğitimi birlikte ele alınıyor.

PEKİ TÜRKİYE'DE NEDEN OLMASIN?

Ülkemizde çok başarılı okul yemek hizmetleri sunan kurumlar da var. Çocuklarına özenle hazırlanan menüler sunan, düzenli beslenme eğitimleri yapan, aile seminerleri düzenleyen örnek okullar bulunuyor. Ama az, çok az sayıda..

Çoğu okulda menüler mutfakta çalışanlar veya öğretmenler tarafından hazırlanıyor veya yalnızca kalori hesabı yapılıyor. Oysa her yaş grubunun protein, kalsiyum, demir, iyot ve enerji ihtiyacı farklıdır. Spor yapan çocuk ile alerjisi olan çocuğun, diyabetli çocuk ile iştahsız çocuğun ihtiyaçları aynı değildir.

Bir okul diyetisyeni sadece menü hazırlamaz.

• Çocukların büyümesini takip eder.

• Özel beslenme gereksinimi olan öğrencileri belirler.

• Velilere eğitim verir.

• Öğretmenlerle iş birliği yapar.

• Yemek israfını azaltacak çözümler geliştirir.

• Yemekhanedeki uygulamaları değerlendirir.

• Sağlıklı beslenmeyi ders kitaplarından çıkarıp günlük yaşamın içine taşır.

• Belki de en önemlisi, çocukların beslenmeyle korku değil, doğru bilgi üzerinden ilişki kurmasını sağlar.

Velilere de bir önerim var

Bir okul seçerken sınıf sayısını, yabancı dil eğitimini, spor salonunu, teknoloji altyapısını elbette sorgulayın. Ama bir soru daha sorun.

"Okulunuzda diyetisyen var mı?"

Varsa görevleri neler?

Menüler kim tarafından hazırlanıyor?

Çocuklara beslenme eğitimi veriliyor mu?

Alerjisi veya özel beslenme ihtiyacı olan çocuklar nasıl takip ediliyor?

Çünkü iyi bir okul sadece akademik başarıya yatırım yapmaz.

Çocuğun sağlığına da yatırım yapar.

Belki bugün tüm okullarda diyetisyen bulunmuyor.

Ama bu soruyu ne kadar çok sorarsak, bu ihtiyacı ne kadar çok konuşursak, değişim de o kadar hızlı başlayacaktır.

Sağlıklı nesiller sadece evde değil; okulda da yetişir. Ve bunun için eğitim kadrosunda diyetisyenlere de yer açmanın zamanı çoktan geldi.