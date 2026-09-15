Yaz bitti, şehir yeniden hızlandı. Okullar açıldı, trafik eski haline döndü, toplantılar, işler, koşturmalar başladı. Böyle dönemlerde çoğumuzun yaptığı ilk şey ne yazık ki kendimizi listenin en sonuna koymak oluyor. Uyku biraz azalıyor, hareket azalıyor, öğünler düzensizleşiyor ve “bir ara kendime de bakarım” cümlesi yeniden hayatımıza giriyor.

Oysa sağlıklı yaşam dediğimiz şey, yılda birkaç kez başlatılan büyük değişimlerden çok günlük hayatın içine yerleşen küçük alışkanlıklardan oluşuyor. Haftada birkaç gün hareket etmek, yeterli protein almak, sebze ve meyveyi artırmak, uyku saatlerimizi toparlamak, bedenimizin verdiği sinyalleri fark etmek… Bunların hiçbiri tek başına mucize değil. Ama hepsi bir araya geldiğinde gerçekten fark yaratıyor.

Son yıllarda sağlıklı yaşam konusunda konuştuğumuz başlıklar da değişti. Artık sadece “kaç kilo vermeliyim?” diye konuşmuyoruz. Kas kaybı, uzun ve sağlıklı yaş alma yani longevity, 40 yaş sonrası bedendeki değişimler, postür, pelvik taban sağlığı, uyku, stres ve hareket gibi birçok konuyu daha bütüncül değerlendiriyoruz. Bence bu değişim çok kıymetli. Çünkü sağlık yalnızca tartıda gördüğümüz rakamdan ibaret değil.

Tam da bu nedenle 18-19-20 Eylül’de üç gün boyunca sağlıklı yaşamı farklı yönleriyle konuşacağımız, hareket edeceğimiz ve biraz da eğleneceğimiz “Şehre Fit Bir Dönüş” etkinliğinde buluşuyoruz.

Programda benim de özellikle önemsediğim pek çok konu var. Diyetisyen Yeşim Temel Özcan longevity ve sağlıklı yaş alma üzerine konuşacak. Doktor Diyetisyen Çağatay Demir ile son dönemin en çok konuşulan konularından birini, proteini ele alacağız: Gerçekten daha fazla proteine mi ihtiyacımız var, yoksa mesele doğru miktarı ve doğru kaynakları seçmek mi? Diyetisyen Elvan Odabaşı ise 40 yaş sonrası beden değişimini anlatacak.

Sadece konuşmak da yok. Fit Cardio Dance, pelvik ve postür egzersizleri, yüz yogası, Fit Challenge ve pazar sabahı yapılacak koşuyla biraz da hareket edeceğiz. Günün sonunda müzik de eksik olmayacak; canlı performanslar ve DJ setleri olacak.

Program şöyle:

18 Eylül Cuma

15.00–16.00 | Egzersiz Uzmanı Mine Yılmazbilek ile Fit Cardio Dance

16.00–18.00 | Pınar Kanbak ile Astro Fit: Yıldız Haritanı Keşfet

17.00–18.30 | Selda Hasret Arslan moderatörlüğünde Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ile Longevity Tavsiyeleri ve kitap imzası

19.00–20.00 | Ege Çubukçu canlı performans

19 Eylül Cumartesi

15.00–17.00 | Ayşe Gülen Gemci ile Fit Makyaj Sırları

16.00–17.00 | Sultan Öztürk ile Pelvik ve Postür Egzersizleri

17.00–18.00 | Selda Hasret Arslan moderatörlüğünde Doktor Diyetisyen Çağatay Demir ile “Protein Çağı: Daha fazla mı, daha doğru mu?”

18.00–19.00 | DJ performansı

20 Eylül Pazar

08.00–09.00 | İçim fit ile Kanyon Morning Run

14.00–15.00 | Carolin Almozlino ile Yüz Yogası

15.00–17.00 | Egzersiz Uzmanı Çiğdem Çakır ile Fit Challenge

17.00–18.00 | Selda Hasret Arslan moderatörlüğünde Diyetisyen Elvan Odabaşı ile “40 Yaş Sonrası Beden Değişimi”

18.00–19.00 | DJ performansı

Etkinlikler 18-19-20 Eylül’de Kanyon’un -2. kat etkinlik alanında gerçekleşecek ve üç gün boyunca ücretsiz olacak. Bazı atölyeler ve pazar sabahı koşusu kontenjanlı; onlar için önceden rezervasyon gerekiyor.

Ben de üç gün boyunca orada olacağım. Bir yandan meslektaşlarımız ve uzmanlarla buluşacağız, bir yandan sağlıklı yaşamı konuşacağız, bir yandan da umarım bol bol sohbet edeceğiz.

Yazdan şehre döndük. Belki şimdi biraz da kendimize dönmenin zamanı.

18-19-20 Eylül’de gelin, görüşelim.