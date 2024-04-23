Güneş Aksüs
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Yaşlanmayı durduran yemek mi kaslar mı?

23 Nisan 2024 Salı

Spor yapanlar ve spor hocalarına göre dünyadaki en önemli şey spor yapmak. Beslenme uzmanlarına göre de ne yediğiniz ve içtiğiniz. Psikologlara sorarsak önce duygular ve stres derler. Peki ya hangisi? Geçenlerde katıldığım bir eğitimde hoca kasların önemini anlatırken öyle örnekler verdi ki, o an oturarak dinlediğim için bile utandım. Bir saniye bile oturmayalım, haydi kasları çalıştıralım diyesim geldi. Belki de ben konuşmamı yaptıktan sonra esas önemli olan şeyin ‘beslenme’ olduğunu düşünmüş de olabilirler tabii. Her konu hayatımızı etkileyen en önemli konu başlıklarını gösteriyor. Bana sorarsanız hepsi birbirinden önemli ama en önemlisi tabii ki beslenme! 

Yaşlanmayı durduramayacağımızı biliyoruz. Estetik cerrahi dışında bunun bir çözümü yok ki onlar da bir yere kadar müdahale edebiliyorlar. Ama size 1 kötü 3 güzel bir haber vereyim. Önce kötüden başlıyorum. Genetik mirasınız yaşlılığınızı etkiliyor. Anne ve babanız güzel yaşlandı ise bu sizin için kötü haber değil! Ama onlara baktığınızda hastalıklar, mutsuzluklar, yıpranmış ve yorulmuş yaşlılar görüyorsanız sizin de geleceğiniz böyle olabilir. Yüzündeki kırışıklıkların yeri bile onlara benzeyecek. Varsa da yoksa da onlara benzeyeceğiz. Ama güzel haberler ise şöyle. Yukarıda bahsettiğim üç şeye dikkat ederseniz, daha iyi beslenmeye, daha çok hareket etmeye ve stres yönetimi için elinizden geleni yapmaya! İşte o zaman ‘dur’ diyebilirsiniz. Durmasa da yavaşlar. Güzelleşir, zaman daha anlayışlı hale gelebilir. 

Ee... bir sürü kremler var, uygulamalar var... O konulara hiç girmiyorum! Ama iyi beslendiğinizde cildinizin, saçınızın, tırnaklarınızın, hatta daha da önemlisi iç organlarınızın yaşlanmayı yavaşlattığını söyleyebilirim.

Sonraki yazımda bunun için düzenli yememiz gerekenleri ve yemeyin dediğim listeyi paylaşacağım.

'YEMEK BİRLEŞTİRİR' 

Yemek öyle bir konu ki... İnsan geçmişinde yaşadığı bazı detayları unutmak istemez. Çocukluğunuzu sorsam, büyüdüğünüz şehirdeki özel tatları en ince detaylarına kadar anlatmak istersiniz. Her anının içine işlenmiş, her fotoğrafa kokusu sinmiştir o yemeklerin. Yemek tüm yaşanan olayların içindedir. Düğünün, ölümün, mutluluğun, acının, kutlamanın, ayrılığın... Her duyguda başka bir sofra vardır. Yöresel yemeklerin hepimizde derin izler bıraktığına inanırım. Bu sebeple de şimdi duyuracağım projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Ünlü şef Aydan Üstkanat ve ekibi tarafından hazırlanan, 6 Şubat depreminden etkilenen 10 şehrin özel yemeklerinin olduğu ANKA yemek kitabı Jumbo desteği ile satışa çıktı. Satıştan elde edilen gelir yine deprem bölgesinde kullanılacak. 

Bu dönemde hepimiz çok üzgündük, ne yapacağımızı düşünemez haldeydik. Aydan Üstkanat “elimizden ne gelir?” diye düşündü ve unutmamak adına iz bırakacak bir projeyi ortaya çıkardı. Bu bölgeye özel tatları unutmamak, bu şehirlerin imza yemeklerinin kalıcı olarak kaydedilmesi önemliydi. Tüm ekip yemekleri araştırdı, hazırladı ve fotoğrafladı. Bu güzel kadınları bir kez daha tebrik ediyorum. Zor bir projeydi... Ama olması gerekendi. Ellerinize sağlık…

28 NİSAN PAZAR GÜNÜ İMZA GÜNÜNDE BULUŞUYORUZ!

Bugün çok güzel bir bayram! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı! Gelecek onlara emanet ve onlar için en güzelleri olsun istiyoruz. Kendimce elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken, sizlerle de daha önce paylaştığım gibi, yarının sağlıklı nesilleri için bugünün çocuklarına sağlıklı beslenmeyi öğretmek için çabalıyorum... Umarım tüm çocuklara ulaşabilir bu bilgiler. 23 Nisan haftasına özel çok güzel etkinlikler var onlar için. Ben de pazar günü yeni çıkan ‘Minik Diyetisyenler İş Başında’ serisinin, 3. ve 4. Kitabı için ilk imza günümü Zorlu D&R’da gerçekleştireceğim. Çocuklarla buluşmak ve kitapları imzalamak için sabırsızlanıyorum. Haydi gelin tanışalım! 


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