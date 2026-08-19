Adnan Süvari Sezonu’na Kasımpaşa beraberliğiyle merhaba diyen Trabzonspor’da şimdi gözler yarın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Macar takımı Ferencvaros’la oynanacak maça çevrildi. Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Futbolculuk döneminde Zenit St. Petersburg formasıyla UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Tekke’nin teknik direktör olarak Trabzonspor’la Avrupa’da neler yapacağı merak konusu. Büyük bir olasılıkla Mohamed Salah’ı yarın akşam ilk 11’de izleyeceğiz. Mısırlı yıldız Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdiği andan itibaren herkesin ağzında güzel bir tat bıraktı. Salah’ın 11’de başlayacağı beklentisi taraftarların maça olan ilgisini daha da artırdı. 25 bin kombine alarak kulüp rekoru kıran Trabzonspor sevdalıları satışa çıkan biletleri de tüketmek üzere. Karadeniz Fırtınası, adını lig aşamasına yazdırmak için ilk maçta avantajlı skoru alıp rövanşa gitmek istiyor. Burada taraftarın 90 dakika desteği çok önemli. Evet Fırtına’da şimdi Avrupa zamanı...