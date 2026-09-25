Galatasaray karşısında ortaya konan iyi oyun, gol yemeden alınan farklı skorlu galibiyetle Trabzonspor güven ve umutlarını tazeledi. Karadeniz Fırtınası, ulusal takım arasından sonra daha da kuvvetli esecek gibi. Folcarelli, Ruslan Malinovskyi ve Arseniy Batagov’un saha çalışmalarına başlamaları teknik ekibin de elini bir hayli güçlendirecek. Ulusal takım arasının ardından Bordo-Mavilileri zorlu bir süreç bekliyor. Önce Samsunspor deplasmanı... Sonrasında Beşiktaş’ı evinde ağırlayacak Trabzonspor, devamında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’un konuğu olacak. Samsunspor maçı demişken, bu mücadele Bordo-Mavililerin yeni teknik direktörü Thomas Reis için çok özel bir maç olacak. Öyle ya Neşet Ertaş’ın dizelerinde yer alan “Birisi var etti beni” derken Samsunspor’u, “Birisi yar etti beni” derken de Trabzonspor’u anımsamamak olası mı?

Thomas Reis bundan böyle Trabzonspor’un başarısı için kafa yoracak. Daha önce Samsunspor’u Avrupa kupalarına taşıyan Reis, kentin sevilen teknik adamları arasındaki yerini almıştı. Sakat futbolcularının da dönmesiyle ideal kadrosuna kavuşacak olan Trabzonspor kenardaki hamle oyuncularıyla da bu sezon kendinden söz ettirecek gibi duruyor. Dünya yıldızlarını bünyesinde barındıran Karadeniz Fırtınası bir o kadar da mütevazı isimlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Biraz zaman biraz sabır biraz da hoşgörü... Reis ile Trabzonspor’da her şey daha da güzel olacak. Bekleyelim ve görelim.