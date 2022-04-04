Müthiş mücadele
Trabzonspor, taraftarının muhteşem desteği ve adım adım yaklaştığı şampiyonluğun coşkusuyla maça başlayacaktır diye düşünürken yanıldık. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ismael yönetiminde ilk 20 dakikada çok baskılı ve atak göründü. 3-4-3’ü ilk kez uygulayan Siyah-Beyazlılar sanki uzun zamandır bu taktiği benimsemiş gibiydi. Trabzonspor, 20. dakikadan sonra oyuna dengeyi getirdi. Hele Djaniny’nin kaçırdığı bir pozisyon vardı ki uzun süre akıllarda kalacak türdendi. Tempolu mücadele ikinci yarıda da sürdü. Abdullah Avcı, bence hatasından dönüp Cornelius’u ikinci yarının hemen başında oyuna alıp takımının atak etkinliğini artırdı. Nitekim Cornelius, 56’da golünü attı. Ancak sonrasında Beşiktaş, rakip alanda daha çok göründü. Kuşkusuz Ghezzal, Siyah-Beyazlıların en etkili ismiydi. Onun kazandırdığı penaltıyı Batshuayi direğe nişanladı. Ardından Rosier, sürpriz bir golle skora dengeyi getirdi. Larin’in kırmızı kart görmesiyle uzatmalarla birlikte 17 dakikayı bir fazla oynayan Trabzonspor, beklediği galibiyeti elde edemedi.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 31 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
- İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
- Trump'ın sosyal medyası platformu niye felakete dönüştü?
- 1961 Anayasası ve Cumhuriyet
- 'Metrobüse hiç binmedim, Marmaray'ı çok merak ediyorum'
- Mavi kod çalışmadı, ambulans çadırlar yüzünden gelemedi
- Hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın formülünü buldu!
- 'Millet İttifakı çok özel bir ekiple çalışıyor'
- Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler