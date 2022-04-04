Müthiş mücadele

04 Nisan 2022 Pazartesi

Trabzonspor, taraftarının muhteşem desteği ve adım adım yaklaştığı şampiyonluğun coşkusuyla maça başlayacaktır diye düşünürken yanıldık. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ismael yönetiminde ilk 20 dakikada çok baskılı ve atak göründü. 3-4-3’ü ilk kez uygulayan Siyah-Beyazlılar sanki uzun zamandır bu taktiği benimsemiş gibiydi. Trabzonspor, 20. dakikadan sonra oyuna dengeyi getirdi. Hele Djaniny’nin kaçırdığı bir pozisyon vardı ki uzun süre akıllarda kalacak türdendi. Tempolu mücadele ikinci yarıda da sürdü. Abdullah Avcı, bence hatasından dönüp Cornelius’u ikinci yarının hemen başında oyuna alıp takımının atak etkinliğini artırdı. Nitekim Cornelius, 56’da golünü attı. Ancak sonrasında Beşiktaş, rakip alanda daha çok göründü. Kuşkusuz Ghezzal, Siyah-Beyazlıların en etkili ismiydi. Onun kazandırdığı penaltıyı Batshuayi direğe nişanladı. Ardından Rosier, sürpriz bir golle skora dengeyi getirdi. Larin’in kırmızı kart görmesiyle uzatmalarla birlikte 17 dakikayı bir fazla oynayan Trabzonspor, beklediği galibiyeti elde edemedi.