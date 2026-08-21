Trabzonspor’un rakibi Ferencvaros, maçın başlamasıyla birlikte üstün fizik gücünü ortaya koyup Bordo-Mavililere şans tanımadı. Macar ekibi 17. dakikada Zachariassen’in kafa golüyle öne geçti. Onana’nın uzun topunda Salah’ın iki kez bire birde kaldığı pozisyonlarda Ferencvaros savunması iyi kapandı, gole izin vermedi. Trabzonspor özellikle 2. yarıda yüksek toplarla Onuachu’yu buluşturduysa da geçen sezonun gol kralı bir türlü fileleri havalandıramadı. İkinci devre oyunu rakip alana taşıyan Karadeniz Fırtınası esemedi. Özetle skor üstünlüğünü yakalayan konuk ekip oyunun hâkimiyetini Trabzonspor’a kaptırsa da skorun değişmesine izin vermedi. Trabzonspor’un rövanşta işi zor.
Rövanşta işi çok zor
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Trabzonspor’un rakibi Ferencvaros, maçın başlamasıyla birlikte üstün fizik gücünü ortaya koyup Bordo-Mavililere şans tanımadı.
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