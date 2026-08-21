‘En kötü senaryo’ya doğru mu? (7)

Okurlar “Erdal İnönü’nün ‘Başbakanlığı yitirme bahasına Kürt Milletvekillerini Meclis’e taşıması?’ ne demek?” diye soruyorlar.

Emre Kongar

YENİ Parti ve üniter devlet

YENİ Partili Sezgin Tanrıkulu 1 Ağustos 2026 günü Diyarbakır’da yaptığı basın toplantısında, partinin Lozan Antlaşması’nın yıldönümünde kurulması ile ilgili olarak “O güne denk gelmiş olmasının Kürtlerin göz ardı edileceği konusunda bir alınganlığı ben doğru bulmuyorum” demiş.

Özdemir İnce

Sen ne ayaksın!

Çerçeve yasayı savunarak Özgür Özel’e selam gönderiyor ve “Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer” diyerek aklınca ana muhalefeti yönlendiriyor.

Zülal Kalkandelen

İşte Kütahyalı’nın tahliye kararı

Neler gördü bu gözler ama yalan yok, yine de şaşırdım.

Barış Pehlivan

Geçmiş iktidar kurgusu

CHP’nin İzmir il başkanı Utku Gümrükçü, kıpkırmızı olmuş yüzüyle masayı yumrukluyor ve haykırıyor...

Sertaç Eş

Tarikatlara operasyon... Neden? Niçin?

Gaza çoktan basıldı.

Özlem Yüzak

İzlenimler

Uzunca süren yaz tatilimde, güzel davranışlarla karşılaştım.

Adnan Binyazar

Neden memur emeklisi olamadım?

Sosyal güvenlik rehberi...

Nergis Şimşek

1 maç kaldı

Arkadaşım Elçin Yahşi maç öncesi Beşiktaş Çarşı’daymış ve her yer yıkılıyormuş; garsona sormuş “Maç kiminle?” diye.

Gülengül Altınsay

İklim krizi de ekonomik kriz de yurttaşı zorluyor

Başta Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere, ülkemizin önemli bölümünde sıcak bir yaz mevsimi yaşıyoruz. İklim krizi, Avrupa’nın birçok yerleşim alanı ile birlikte ülkemizi ve insanımızı da olumsuz etkiliyor. Pek çoğumuz günlük yaşamımızda bunu derinden duyumsuyoruz.

Mehmet Şakir Örs

Burhaniye Cahit Sıtkı Müzesi

Geçtiğimiz aylarda bir müzayedede önemli bir Türk yazarının fotoğrafını fark ettim.

Tolga Aydoğan

İkinci Anafartalar Zaferi’nin 111. yılı - Atilla Can Akarcalı

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin şüphesiz en kritik zamanları, ağustos ayında Anafartalar cephesinde yaşanan karşılıklı çatışmalar ve ağır sonuçlar doğuran taarruzlardır.

Olaylar Ve Görüşler

‘Mikroplastik sarmalı’ ve insan sağlığı - Ülkü Sarıtaş

12 Ağustos 2026 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin başlığı idi: “Mikroplastik Sarmalı”.

Olaylar Ve Görüşler

Rövanşta işi çok zor

Trabzonspor’un rakibi Ferencvaros, maçın başlamasıyla birlikte üstün fizik gücünü ortaya koyup Bordo-Mavililere şans tanımadı.