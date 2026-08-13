Son dönemlerde, Trabzon ve Trabzonspor’da olağanüstü günler yaşanıyor. Karadeniz Fırtınası’nın son lig şampiyonluğu sonrası yaşanan kutlamalar sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde şölenlere dönüşmüştü. Ve tüm sevenleri “Bize her yer Trabzon” söylemini birlikte paylaştı. Bu sene Trabzonspor kuruluşunun 59., 1. ligdeki ilk şampiyonluğunun 50. yıl kutlamaları da aynı güzellikte gün boyu devam etti. Ardından futbol dünyasının marka değeri Salah herkese “Yok canım” dedirtircesine Trabzon’a geldi. Kendisinin de hayranlıkla izlediği havaalanında karşılama ve bir gün sonra Akyazı’daki imza töreninde “Allah Allah Allah Allah Mohamed Salah” tezahüratları karşısında o da “Bize her yer Trabzon” dedi ve kuymağı da yedi. Salah’ın Trabzonspor’a gelişiyle saha içinde ve dışında neleri beraber getireceğini bugünden kestirmek doğru olmaz. Birlikte göreceğiz.

Süper Lig’in başlamasına 1 gün kala Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Folcarelli’nin sakatlanması nedeniyle, Fatih Tekke’nin isteğiyle Arjantin Milli Takımı’ndan Leandro Paredes’le görüşmeler başladı. Fatih Hoca istediyse başkan Ertuğrul Doğan halleder. Trabzonspor’a gönül verenlerde genel kanı bu yönde. Ayrıca Onuachu’nun yükünü hafifletmek adına Salah’ın eski takım arkadaşı Darwin Nunez de bugün yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenmana başlar. Geniş, alternatifli kadrosuyla Karadeniz Fırtınası bu sezon ilk maçında Kasımpaşa karşısında iyi oyun ve 3 puanla lige “Merhaba” demek istiyor. Geç de olsa bu sezona, Göztepe’de ve Türk futbolunda çok emeği olan Adnan Süvari adının verilmesine sevindim. Kendisini, saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. 2026- 27 Adnan Süvari Sezonu yeni umut ve başlangıçlara ışık olsun. Fair Play futbol paydaşlarının birinci önceliği olsun. Trabzonspor’a yakın bir üst düzey yöneticinin ifadesine göre daha bugünden Mısır’dan Trabzon’a direkt seferler yolda.