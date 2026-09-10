Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor’da hedef zirve
Hayri Güner
Son Köşe Yazıları

Trabzonspor’da hedef zirve

10.09.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Trabzonspor’da son günlerde yaşanan fırtına dindi. Gençlerbirliği’ni farklı yenen Trabzonspor, kendisine gönül verenlere de rahat bir nefes aldırdı. “Fatih Tekke neden ayrıldı?” konusunun, “Kol kırılır yen içinde kalır” söylemleriyle sonuçlanması Trabzonspor’a yakışır bir davranış olarak kayıtlara geçti. Fatih Tekke sadece alacağını bırakmadı, gönlü de Trabzonspor’da kaldı inanın. Onuachu, “Yeni gelmedim geri döndüm” dercesine attığı 2 golle geceye damgasını vurdu. Yetmedi, penaltı atışında topu Salah’a vermesi geceye bir başka güzellik kattı. Salah egodan uzak hem oynuyor hem oynatıyor. 40 yıllık Trabzonsporlu gibi.

Orta alanda yeni olmasına karşın Fabinho oyunu yönlendirme ve yönetmede usta bir görüntü veriyor. Sakatlar, Batagov, Folcarelli, Malinovskyi, Saviolo ve kas sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında oyundan çıkan Onuachu’nun dönmesiyle Trabzonspor zirve yarışının içinde, rakiplerinin korkulu rüyası olacaktır. Son anda kadroya katılan Dju da Gençlerbirliği karşısında kapanış golünü atarak “Ben de buradayım” dedi. Hüseyin Çimşir’in elinde sihirli değnek olmadığına göre yeni başlangıçlar, yeni heyecanları ve umutları da beraberinde getiriyor. Bu anlamda rüzgârı da arkasına alan Trabzonspor’da hedef zirve.

İlgili Konular: #trabzon #trabzonspor #Maç #futbol

Yazarın Son Yazıları

Trabzonspor’da hedef zirve

Trabzonspor’da son günlerde yaşanan fırtına dindi.

Devamını Oku
10.09.2026
Yine hüsran

Süper Lig’de Amedspor’un konuğu olan Trabzonspor maçın başında öne geçmesine karşın skor üstünlüğünü oyun üstünlüğüne taşıyamadı.

Devamını Oku
01.09.2026
'Yoruldum çok yoruldum'

'Yoruldum çok yoruldum'

Devamını Oku
29.08.2026
Çıkarılacak dersler var

Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Ferencvaros deplasmanında maça iyi başlayan Trabzonspor’da işler yolunda giderken 13. dakikada Malinovskyi’nin kırmızı kart görmesiyle tüm planlar alt üst oldu.

Devamını Oku
28.08.2026
Vira Trabzonspor

Trabzonspor-Başakşehir maçı geride kaldı ama karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan’ın verdiği ve vermediği kararlar hâlâ tartışılıyor.

Devamını Oku
26.08.2026
Salah hoş geldin

Kasımpaşa beraberliğinden sonra ligde Başakşehir’i ağırlayan Trabzonspor’da taraftarların da özlemle beklediği Salah mucizesi gerçekleşti.

Devamını Oku
24.08.2026