Trabzonspor’da son günlerde yaşanan fırtına dindi. Gençlerbirliği’ni farklı yenen Trabzonspor, kendisine gönül verenlere de rahat bir nefes aldırdı. “Fatih Tekke neden ayrıldı?” konusunun, “Kol kırılır yen içinde kalır” söylemleriyle sonuçlanması Trabzonspor’a yakışır bir davranış olarak kayıtlara geçti. Fatih Tekke sadece alacağını bırakmadı, gönlü de Trabzonspor’da kaldı inanın. Onuachu, “Yeni gelmedim geri döndüm” dercesine attığı 2 golle geceye damgasını vurdu. Yetmedi, penaltı atışında topu Salah’a vermesi geceye bir başka güzellik kattı. Salah egodan uzak hem oynuyor hem oynatıyor. 40 yıllık Trabzonsporlu gibi.

Orta alanda yeni olmasına karşın Fabinho oyunu yönlendirme ve yönetmede usta bir görüntü veriyor. Sakatlar, Batagov, Folcarelli, Malinovskyi, Saviolo ve kas sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında oyundan çıkan Onuachu’nun dönmesiyle Trabzonspor zirve yarışının içinde, rakiplerinin korkulu rüyası olacaktır. Son anda kadroya katılan Dju da Gençlerbirliği karşısında kapanış golünü atarak “Ben de buradayım” dedi. Hüseyin Çimşir’in elinde sihirli değnek olmadığına göre yeni başlangıçlar, yeni heyecanları ve umutları da beraberinde getiriyor. Bu anlamda rüzgârı da arkasına alan Trabzonspor’da hedef zirve.