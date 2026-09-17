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Trabzonspor’da ‘Reis’li günler
Hayri Güner
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Trabzonspor’da ‘Reis’li günler

17.09.2026 04:00
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Son günlerde Trabzonspor’da yaşanan gelişmeler nedeniyle Trabzon’da pazarda, manavda, sanayi çarşısında Bordo-Mavililere gönül verenlerin “Trabzonspor’da neler oluyor?” sorusuna başkan Ertuğrul Doğan noktayı koydu. Geçen sezon yetersiz kadrosu olmasına karşın başarılı sonuçlar alan Fatih Tekke, bu yıl kadro konusunda eli bir hayli kuvvetlenmesine karşın bir türlü istikrarı yakalayamayınca ayrılışını da beraberinde getirdi. Hüseyin Çimşir’le devam edilen yolda Gençlerbirliği karşısında farklı galibiyetle tavan yapan aynı kadro, Konyaspor önünde hayal kırıklığı yarattı ve yaşattı. En kötü karar kararsızlıktan iyidir sozünden hareketle başkan, Thomas Reis ile anlaştı. Reis daha önce Samsunspor’u çalıştıran başarılı olan ve ligimizi iyi tanıyan bir teknik adam.

Samsunspor’da gördüğümüz ve izlediğimiz kadarıyla ülkesi Almanya’nın futboldaki vazgeçilmez özellikleri; disiplin, sabır, üst düzey mücadele ve ofansif anlayışı Trabzonspor’da da uygulayabilirse kısa sürede takımı toparlar diye düşünüyorum. Özetle Reis’in elinde helva yapmak için Onana, Onuachu, Salah, Muçi, Fabinho, Nwaiwu ve Saviç gibi tecrübeli oyuncuların yanında Aral, Pina, Cabral, Saviolo, Dju gibi genç yetenekler de var. Trabzonspor hafta sonu Galatasaray’ı ağırlayacak. Zor bir maç Thomas Reis’i ve oyuncularını bekliyor. Trabzonspor’a gönül verenler de bu kan değişikliğinin sonucuna odaklanmış merakla bekliyor. 

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