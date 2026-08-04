2 Ağustos 1967’de kurulan Trabzonspor’un kuruluşunun 59. ve ligde ilk şampiyonluğunun 50. yılı görkemli bir şekilde kutlandı. Geçen pazar sabahı Ziya Bey Tesisleri’nden belediye bandosu eşliğinde başlayan coşkulu kortej yürüyüşü Atatürk alanında saygı duruşu, ulusal marşımız ve çelenk sunma ile devam etti. Günün anlam ve önemini içeren konuşmacılarda ilk sırayı Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören aldı. Daha sonra sırasıyla Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez konuşmalarını yaptı. Akyazı Tesisleri’nde devam eden etkinlikler akşam da Ganita’da yapılan havai fişek gösterisi ve denizdeki fener alayı ile son buldu.

Trabzonspor Destanı’nın öncesi var. 22 Ağustos 1966. İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor’un katılımıyla Trabzonspor kırmızı-beyaz renklerle kuruldu. Bir sezon 2. ligde mücadele etti.

İdman Ocağı kulübünün kendi adına katılma ısrarı üzerine zamanın Gençlik ve Spor Genel Müdürü Ulvi Yenal ve zamanın Trabzon Valisi Celal Kaya Can’ın “Adı Trabzonspor olacak” net tavrı karşısında olay kabul gördü ve konu renklere geldi. Karadeniz ve hamsi sembol ise renkler de ondan alınmalıydı. Sırtının mavisi ile gözlerinin bordosu kabul gördü. Ve bir sevda Trabzonspor böyle doğdu.

Trabzon’da kuruluş etkinlikleri sürerken Trabzonspor’un da Avusturya’daki 11 günlük kamp dönemi son oynanan maçtaki Udinese galibiyetiyle sona erdi. Trabzonspor kamp döneminde önce Eintracht Frankfurt ardından Al Sadd ile oynadığı hazırlık maçlarında yenildi. Fatih Tekke yenilenen kadrosu ile yeni oyuncularının hemen hemen tümüne şans verdi ve onlarla ilgili bilgi sahibi oldu diyebilirim. Ama son oynanan Udinese maçında Trabzonspor ideal 11’iyle sahada yer aldı. Savunmanın solunda Cabral, orta alanda Malinovsky, sağ kanatta Saviola ve sol kanatta Aral Şimşir arkadaşlarıyla uyumda hiç yabancılık çekmedi. Atanla tutanını elde tutan Karadeniz Fırtınası bu sezon farklı eseceğe benziyor. Son ideal kadronun sergilediği oyun, geçen sezondan Fatih Tekke’nin karşı alanda baskı anlayışının ve çabuk oyunun bu sezon genç ve yetenekli oyuncularla daha da öne çıkacağının işareti. Çünkü iyi oyun da iyi oyuncularla olası.