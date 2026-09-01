83. Venedik Film Festivali’nden notlar - Dünden bugüne...

Venedik Film Festivali’nde dün akşam yapılan resmi açılış töreninden önce, 1 Eylül gecesi ön açılış vardı.

Mehmet Basutçu

Emperyalizm ve padişah sömürür, Atatürk kurtarır (16)

Temmuz 2026’da yeni müfredat programı kapsamında “Kurtuluş Savaşı” yerine “Milli Mücadele” kavramının öne çıkarılmasıyla ilgili tartışmalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bozuk bir Türkçeyle, “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” demişti.

Emre Kongar

Bu mahkeme Erbakan’ı da yargılar!

Tarih insanın çözmediği sorunu er ya da geç önüne koyar.

Barış Terkoğlu

Bir insan ölünce her şey mi ölür?

Bakın doğum kaderde yok ama ölüm herkesin kaderinde var.

Orhan Bursalı

Nepal çok uzak ama

26 Ağustos sabahı Nepal’de hızla eriyen bir buzulun kırılması büyük bir sel felaketine yol açtı: 930’dan fazla insan öldü, yaklaşık 4 bin kişi kayboldu.

Ergin Yıldızoğlu

Kitap yasak... Hitap yasak...

Sonunda bu da oldu.

Mustafa Balbay

Öcalan’ın ‘Yavuz-İdris’ karnesi

Aleviler, Öcalan’ın 20 Temmuz ve 2 Ağustos tarihli tutanaklarında işaret ettiği “Yavuz-Kürt İdris” ittifakına tepki gösterince, DEM Parti bir açıklama yaptı.

Mehmet Ali Güller

Canım Şükran Soner

Canım Şükran, Dün sabah, önce Cumhuriyet gazetesinin bahçesinde, sonra Şişli Camisi’nin avlusunda tüm Cumhuriyet âşıklarının, emek tutkunlarının, örgütlü mücadeleye inananların, seninle ve senin aracılığınla birbirlerimizle kucaklaşmalarını görmeliydin.

Zeynep Oral

İktidar borazanları-butlan kargaşaları

Türkiye’de iktidarı destekleyen gazeteci olmak da zor!

Bedri Baykam

Gol kapısı açılmışken

Beşiktaş’ın Çorum maçını izlerken, ilk yarıdaki onca atağa rağmen yaptıkları gelişi güzel ortaların bir şeye yaramadığını görüp, “Bu şekilde gol atmak imkânsız” demiştim.

Gülengül Altınsay

Dumlupınar ve Yunan kaynaklar - Engin Berber

Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun, emperyalizmin Anadolu’ya gönderdiği Yunan ordusunun, 30 Ağustos 1922’de tırnaklarını söktüğü meydan savaşının üzerinden 104 yıl geçti.

Olaylar Ve Görüşler

Yanlış eksen Ortadoğu - Nejat Eslen

“Ne zaman savaşacağını, ne zaman savaşmayacağını bilen kazanacaktır.”

Olaylar Ve Görüşler

Arabesk demokrasi...

İyi ki hem dünyada hem ülkemizde her alanda neler olup bittiğini izleyen...

Sevgi Özel

Yapılanlar ve yapılmayanlar

Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül’de başlayacak.