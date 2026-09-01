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Yine hüsran
Hayri Güner
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Yine hüsran

01.09.2026 04:00
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Süper Lig’de Amedspor’un konuğu olan Trabzonspor maçın başında öne geçmesine karşın skor üstünlüğünü oyun üstünlüğüne taşıyamadı. İlk yarının uzatmalarında ceza alanı içerisinde Melih’in dizinden eline çarpan topta hakem Atilla Karaoğlan penaltı verdi. Penaltıyı Onana kurtardı ancak topa vurmadan çizgi ihlâli yapan Amedsporlu Sor, kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu. Ancak iki pozisyonda da Trabzonsporlu oyuncuların ısrarlı itirazları Karaoğlan’ın kararlarını değiştirmedi. Maçın son dakikalarında iki takımın da skoru değiştirme çabalarında şans Amedspor’a güldü. Trabzonspor’a ise biraz da hakem kararıyla hüsran düştü! 

İlgili Konular: #süper lig #Maç #futbol

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