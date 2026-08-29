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'Yoruldum çok yoruldum'
Hayri Güner
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'Yoruldum çok yoruldum'

29.08.2026 16:45
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Fatih Tekke, Ferencvaros karşısında alınan farklı yenilginin ardından canlı yayında istifa etti. Statta apar topar toplanan yönetim Tekke’nin istifasını kabul etmedi, ikna edildi ve tekrar takımın başına döndü. Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yeni bir süreç başlıyor. Tekke geldiğinden bu yana özellikle bu sezon başkan Ertuğrul Doğan’la birlikte Trabzonspor’un geleceğinin planlarını yapıyor. Takımın omurgasını oluşturmada genç yetenekler kadar usta ayaklar konusunda da gece gündüz araştırma ve incelemelerden sonra karar veriyorlar. 2025-26 sezonunda alınan ve parlatılarak satılan oyuncuların bütçeye katkılarının yönetimin de elini rahatlattığı bir gerçek. Fatih Hoca’nın değerli eşinin “Ailece hocanın yüzüne hasret kaldık" yakınması da bu çalışmaların yoğunluğunu gösteriyor.

Fatih Tekke'nin Trabzon ve Trabzonsporluğunu tartışamayız. Her platformda bunu rahatlıkla dile getirmiştir. Özetle, özü sözü bir Trabzonspor sevdalısıdır. 18 aylık bir süreçte ve 61. maçında böyle bir mağlubiyet ve çaresizlik yaşaması, bir Trabzonlu olarak “Trabzonspor'a daha da zarar veremem” düşüncesi ve yaşadıkları, Ahmet Kaya’nın dizelerinde gizli: 

“Fırtınaydım duruldum,

Yoruldum çok yoruldum..

Siz benim neler çektiğimi 

Nereden bileceksiniz..

Siz benim neden ağladığımı 

Nereden bileceksiniz..”

Kimler hata yapmıyor ki. Önemli olan hatalardan ders alabilmektir. Lig henüz yeni başladı. Kaybedilmiş herhangi bir şey de yok. Trabzonspor bu hafta Amedspor’un konuğu olacak ardından  Gençlerbirliği ile Papara Park’ta oynayacak. Alınacak iyi sonuçlar yaşananları en kısa sürede unutturacaktır inanın.

İlgili Konular: #trabzonspor #Fatih Tekke

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