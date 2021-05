15 yıl oldu veda edeli...

06 Mayıs 2021 Perşembe

Ayşe Sarısayın’ın kitabına verdiği adla söylersem, Erdal Öz Unutulmaz Bir Atlı. 15 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Sevgiyle, özlemle anıyorum.

Sarısayın bu adı, yaşamı inişli çıkışlı ama başı dik, onurlu, soluk soluğa geçtiği için vermiş. Onu iyi tanımak için de eşi Samiye Öz, çocukları Senem, Can, Zeynep dışında 40’a yakın arkadaşı, dostu, yakınıyla da uzun uzun konuşmuş, arşiv çalışması yapmış, bir de onlara “Erdal Öz dendiğinde ilk aklınıza gelen birkaç söz” diye sormuş. Onların verdiği yanıtlar ise birbirine yakınmış, ortakmış; içi dışı bir, dürüst, muzip, güvenilir, güleryüzlü, iyimser, Edip Cansever-Turgut Uyar hayranı, şiir tutkunu, ilerici, çağdaş, dost, gerçekten insan, insancıl, edebiyat tutkunu, örnek bir yayıncı... Böylece yakınlarının tanımladığı Erdal Öz portresi ortaya çıkmış.

Erdal Öz, edebiyat dünyasında ilk tanıdıklarımdandı, çok değerli ağabey dosttu. Bugün 40 yılını dolduran, ülkemizin önde gelen saygın yayınevlerinden Can Yayınları’nın kurucusu, sahibiydi.

Tam 20 yıl önce yeni çıkan Cam Kırıkları adlı kitabı üzerine televizyon söyleşisi yapmıştım. Ayrıca çocuk kitaplarından Babam Resim Yaptı kitabının öyküsünü anlatmıştı, öğrenmiştim. Efsane kitapları Yaralısın, Gülünün Solduğu Akşam, Sular Ne Güzelse’yi de konuşmuştuk.

Yazarlığıyla olduğu gibi, yayıncılığıyla da iz bırakan Erdal Öz ile o söyleşimizden küçük bir kesiti paylaşmak istiyorum.

Erdal Öz ile söyleşi

- Erdal Bey, siz aynı zamanda Can Yayınları’nın da yöneticisisiniz, sahibisiniz. Edebiyatta pek çok genç yazarı da okurla buluşturuyorsunuz. Yayımladığınız pek çok kitap da hep ödül alıyor. Yani sadece sizinkiler değil. Sizin Orhan Kemal Roman Ödülü, Sait Faik Öykü Ödülü, Sedat Simavi Öykü Ödülü gibi ödülleriniz var. Yayımladığınız kitaplarda da bu ödülleri alanlar...

- Şimdi benim Can Yayınları’nda konum edebiyat. Çünkü ben galiba başka bir şeyden pek anlamıyorum.

- Ama edebiyattan anlayan her şeyden anlarmış!

- Ben anlamıyorum. Onun için dünya ve Türk edebiyatını izliyoruz, seçiyoruz, yayımlıyoruz. Ve çok iyi yazarlar buluyoruz. Birtakım ödüller de bu yazarlara geliyor doğal olarak. Bir kere, Türk edebiyatında çok genç yazarlar, çok açık bir edebiyat oluşturmak istedik ve yaptık bunu. Bizde parlayan pek çok yazar başka yerlere gitti. Ama yenileri geliyor ve ödülleri de alıyorlar. Bu çok keyif verici bir şey. Ne bileyim, Nobel Ödüllerinin çoğu bize gelmiştir.(...) Orhan Kemal, Sait Faik, Behçet Necatigil ve Yunus Nadi Ödülleri’ni alan da pek çok yerli yazarımız var.

- Bir anlamda Can Yayınları edebiyat okulu gibi geliyor bana.

- Teşekkür ederim. 20 yaşındayız bu yıl biliyorsunuz. 81’de kurulmuştuk, 20 yaşına geldik. Bin küsur kitap var şu anda.

- Erdal Bey çok teşekkür ediyorum, programımıza katıldınız, onur verdiniz. Size nice kitaplar diliyorum, yayınevinize de nice 20 yıllar...

Erdal Öz’den sonra

Bu söyleşi üzerinden tam 20 yıl geçti. Can Yayınları bu yıl 40. yılını kutluyor. Erdal Öz’ün yerini eşi Samiye Öz ve oğlu Can Öz doldurarak, yayını sürdürüyorlar. Ayrıca Erdal Öz’ün anısını yaşatmak üzere ailesi ve Can Yayınevi tarafından kurulan ilki 2008’de olmak üzere Erdal Öz Edebiyat Ödülü veriliyor.

Can Öz’den telefonla aldığım bilgiye göre, şu anda Can Yayınları’nın kitap sayısı 3 bin 500. Geçen 20 yıllık sürede dünya ve Türk edebiyatından seçkin kitapların alabildiğince artması, pek çok edebiyat ödülü alması, Erdal Öz titizliği ve çalışkanlığının sürdüğünü ortaya koyuyor ki, kutlamak, teşekkür etmek gerekir. Ne güzel! Nice yıllar Can Yayınları!

***

Yarın 7 Mayıs. Gazetemiz Cumhuriyet’in 97. kuruluş yıldönümü. Çalışanı, yöneticisi, yazarı, çizeri, okuruyla Cumhuriyet ailesinin, hepimizin Cumhuriyeti’nin yeni yaşı, kutlu olsun!

İyi ki Cumhuriyet var!

Nice yıllar Cumhuriyet!