Mektup deyip geçmeyin…

07 Ekim 2021 Perşembe

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Kanadalı Gelini” Hughette Eyüboğlu, geçen ay 20 Eylül’de sessizce aramızdan ayrıldı. Yazma sanatçısı Mehmet Eyüboğlu’nun eşi, Mehmet Rahmi Eyüboğlu’nun annesiydi. Huzur içinde, ışıklarda uyusun.

Hughette Eyüboğlu’nun vedası, Biz Mektup Yazardık! kitabını ve kültürümüze katkısını yeniden gündeme getirdi.

O, eşini 2009’da yitirdikten sonra, eşinin yarım bıraktığı Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yapıtlarını derleme işini sürdürdü. Bunu yapmasaydı, belki de sanat dünyamız Biz Mektup Yazardık! (İş Kültür Yayınları, 2015) adlı kitaptan yoksun kalacaktı.

Hughette Eyüboğlu’nu eşi Mehmet Eyüboğlu ile “Yıldız’da Sohbet” televizyon programımın çekimi için YTÜ’ye geldiklerinde tanıdım. Henüz Kanadalı Bir Gelinin Türkiye Anıları kitabı çıkmamıştı. O gün program konuklarım arasında ayrıca Hıfzı Topuz, Güven Turan, Akın Sevinç de yer alıyordu. Çay içmiş, anılar paylaşmıştık.

Mehmet Eyüboğlu, babasıyla annesinin mektuplarını derlemiş, Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu Aşk Mektupları adıyla yayımlamıştı. Söyleşi odağımız bu mektuplardı. Mehmet Eyüboğlu, giyimi, gür sesi, kilolu vücut yapısı, akıcı konuşması, anne babasının aşkı üzerine anlattıklarıyla dikkat çekmişti.

Hughette Eyüboğlu’nun hazırladığı kitap, Rûken Kızıler’in editörlüğünü yaptığı Biz Mektup Yazardık! Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Çağdaşlarından Mektuplar adıyla yayımlanırken kitabın sergisi de eşzamanlı olarak, Kibele Sanat Galerisi’nde 15 Mayıs 2015’te açılmış, bu kez de Hughette Eyüboğlu, davetlilerin ilgi odağı olmuştu.

Mehmet Eyüboğlu’nun her yıl Kadıköy-Kalamış’ta “Mavi Kaplumbağa Bahçesi”nde düzenlediği “Geleneksel Yazma Şenliği”ne bir iki kez katılmıştım. Şenliğin davetiyeleri çok özgündü. Her birini kendisi el yazısıyla yazıyor, davetiyeye desenli yazma parçaları yapıştırırıyordu. Biz Mektup Yazardık! kitabını görünce, birden bu süslü davetiyeleri anımsadım. Soldan) Mehmet Eyüboğlu, Hıfzı Topuz, Güven Turan, Akın Sevinç, Hikmet Altınkaynak, Hughette Eyüboğlu)



Kitabın tasarımcısı Emre Senan, çok çekici bir tasarım ortaya koymuş. Bazen desenli mektuplar öne çıkıyor, bazen resimler. Bazen her ikisi de… Kullanılan kâğıt, güzel renkler, temiz bir baskı, kitaba ayrı bir estetik görünüm veriyor.

Beni sevindiren bir başka olay da Hughette Eyüboğlu’nun büyük bir hayran topluluğu karşısında herkesle ayrı ayrı ilgilenmesi, fotoğraf çektirmesi, kitabını imzalamasıydı.

ÖMRÜNÜ SANATA ADADI

Biz Mektup Yazardık! seçilen 500 mektubu içeren, 500 sayfalık devasa bir kitap. Hazırlığı üç yıl sürmüş. Sergide sinema oyuncusu Bennu Yıldırım’ın sesinden Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirlerini dinlerken o günleri, o günlerin koşullarını, ruhunu ve günümüzü düşündüm. Bir yandan da sergiye, mektuplara gösterilen büyük ilgiye çok sevindim.

Modern Türk şiiri ve resminin kurucularından sayılan Bedri Rahmi’nin, ömrünü adadığı sanatının, yapıtlarına yansıyan Anadolu hayranlığının, bu mektuplarda da izlerine rastlamak, bir dönemin sanat edebiyat tarihini mektuplardan öğrenmek, bilgi kaynağına birinci elden ulaşmak demektir ki bu gerçeğe ulaşmanın da en doğru yoludur.

Mektup deyip geçmeyin. Bu mektuplarda yalnızca Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kişisel kültür ve sanat yaşamı değil, Cumhuriyet döneminin de kültür ve sanat yaşamı, önde gelen sanatçıları, yazarları yer alıyor. Bunu öğrenmek, öncelikle bu alanda emek verenler için bu yapıt vazgeçilmez kaynak olmalı. Bunu daha ileriye taşımak da geliştirmek de kültür ve sanata sahip çıkmak da... Hughette Eyüboğlu’na Biz Mektup Yazardık! için yeniden teşekkür etmek de… Onu saygıyla, sevgiyle uğurlamak da…