Zafer haftasında...

26 Ağustos 2021 Perşembe

Bugün 26 Ağustos.

Dört gün sonra pazartesi: 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız.

Bu zaferi elde ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyeti var. Bizler varız...

Bu bayramda neler mi düşündüm?

Tam 99 yıl önce bugün, saldırıya geçen düşmana karşı Büyük Taarruz başladı, 30 Ağustos’ta da Büyük Zafer’e ulaşıldı.

1 Eylül 1922’de Başkomutan, Gazi Mustafa Kemal Paşa, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” komutunu verdi.

Böylece barışın ve Cumhuriyetin kuruluş yolculuğu sürdü, 9 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları İzmir’e girdi. İzmir’in kurtuluşu sağlandı ve 18 Eylül’de Yunan ordusunun Anadolu’yu tamamen terk etmesiyle savaş sona erdi, barış sağlandı.

Bildiğiniz gibi TBMM 23 Nisan 1920’de Milli Mücadele içinde açılmış, başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiş, bir yıl sonra 29 Ekim 1923’te de Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmişti.

Ve bu Gazi Meclis, Mustafa Kemal Atatürk’ü ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti.

İşte bu büyük zaferleri görmeyenlerin “Bitmeyen Atatürk düşmanlığı” (dünkü Cumhuriyet’in manşeti) ise sürüyor.

Gazetemiz yazarı, bilim insanı, kendi yücegönüllü deyişiyle “toplumbilim öğrencisi”, Prof. Dr. Emre Kongar, 100. baskıya ulaşan Tarihimizle Yüzleşmek (*) adlı kitabında, saptırılmış tarihi gerçekleri irdeliyor. Kimi politikacıların güncel gerçeklerle birlikte tarihsel gerçekleri nasıl saptırdıklarını yalın biçimde anlatıyor.

‘TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK’

Türkiye’de “resmi tarih”in birtakım eksik ve yanlışları olduğunu ancak bunlara seçenek olarak oluşturulan “gayri resmi tarih”in de kimi zaman tarihi gerçeklere tümüyle uydurulan aykırı öyküler olduğunu yazan Emre Kongar, insanların tarihe yanlış bakma nedenini de eğitimin ve özellikle de tarih eğitiminin yetersizliğine bağlıyor. Bunun sonucunda “medyatik çıkışlarla” tarih saptırılıyor, diyor.

Örneğin saptırılmış gerçeklerden biri Türklerin Müslümanlığı isteyerek mi, yoksa kılıç zoruyla mı kabul ettiğiyle ilgili gerçektir ki bunun doğru yanıtı kitapta kanıtlarıyla yer alıyor.

Öte yandan İslamda ilk laiklik tohumlarını Türkler ekti, Türk Müslümanlığı Arap Müslümanlığı’ndan farklıdır, diyor.

Osmanlı’nın çöküş nedenini açıklayan Emre Kongar, Abdülhamit Ulu Hakan mıydı, Kızıl Sultan mı; Atatürk’ün yalnızlığı; Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları hilafetçiydi; İslam ve demokrasi bağdaşır mı sorusundan; Gezi Direnişi neydi, ne sonuç verdi gibi pek çok soruyu yanıtlıyor.

ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı...

Bu bayramı armağan eden elbette bağımsızlık ve özgürlük sevdalısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarıdır. Başta Atatürk olmak üzere onları minnetle, şükranla, saygıyla anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını, özgürlüğünü, dil, din, ırk, mezhep ve inanç farklılığı gözetmeden omuz omuza, el ele vererek kazanmıştır. 30 Ağustos bu nedenle birliktir, kardeşliktir, tam bağımsızlıktır ve toprak bütünlüğüdür.

30 Ağustos Zafer Bayramı, hem barışa hem Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe açılan bir kapı hem de çoğulculuğa ve çoksesliliğe giden yoldur.

30 Ağustos, Atatürk ilke ve devrimlerinin filizlenerek kök salmaya başlayacağı sürecin yolunu açan Zafer Bayramı’nın tarihe kaydedilişidir.

Gelin görün ki yüzyıllık geleneğe, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip Türk Silahlı Kuvvetleri, siyasal iktidarın yanlış politikaları yüzünden ne yazık ki dini cemaat üyelerinin yuvalanmalarına yol açmış, Atatürkçü subaylar etkisizleştirilmiş, bunun sonucunda da devlet 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış, ordumuz yara almıştır.

Umarım her Zafer Bayramı, bir bayram sevinci yanında tarihimizle yüzleşerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek kimliğini anımsatan bir gün de olur.

Bu nedenle Emre Kongar’ın Tarihimizle Yüzleşmek kitabını doğru bir tarih bilinci için vazgeçilmez bir kaynak olarak görüyorum. Zafer Bayramımız yaklaşırken bunları düşündüm...

*) Tarihimizle Yüzleşmek, Emre Kongar, Remzi Kitabevi, 100. basım, Ağustos 2021