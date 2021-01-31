3 puan Gökhan’dan

31 Ocak 2021 Pazar

F.Bahçe, Mesut Özil için görkemli bir imza töreni yaptı. Dünya basını da bu töreni yakından takip etti, manşetlerine taşıdı. Şimdi sıra yıldız futbolcunun ne zaman oynayacağına geldi. Mesut hazır, ancak maç eksiği bulunuyor. Önümüzdeki hafta salı günü F.Bahçe, Hatayspor deplasmanına çıkacak. Mesut, Hatay’a götürülür mü, götürülmez mi, bu tamamen teknik kadronun bileceği iş. Daha sonra Kadıköy’de cumartesi G.Saray derbisi var. Mesut’un maç eksiğini gidermesi şart. Hatay’a götürülürse oynamak için belli bir süre alabilir. Götürülmezse alternatif olarak Samandıra’da PAF takımıyla hazırlık maçı yapılır ve yıldız oyuncunun G.Saray maçına tam olmasa da yarı hazır hale getirilmesi sağlanabilir. TFF Başkanı Nihat Özdemir, seyircili maçlar için mart ayını işaret etti. Özdemir’in şartı var. O da şu: Stada aşı olmuşlar alınacak. Tabii bu tribünlerin tamamen doldurulacağı anlamına gelmesin. Kapasite yüzde 30-35'i geçmeyecek. Keşke F.Bahçe-G.Saray derbisi mart ayının ortalarına denk gelseydi. Futboldan soğumak üzereyiz. Çünkü mücadeleleri canlı izlemekle TV başından izlemek arasında büyük fark var.

Ara vermeden devam

Ligi yarıladık ama ara vermeden devam ediyoruz. Maraton stresli ve yorucu. Kadıköy'deki F.Bahçe-Rizespor mücadele öncesinde iki tarafta sakat futbolcu sayısı hayli kabarıktı. F.Bahçe’de 5, Rize'de 10 kadar. Sumudica Rize’nin yeni hocası. Rumen teknik adam G.Antep’in başındayken çok iyi bir ivme yakalamış ancak parasal anlaşmazlık nedeniyle ayrılık yaşanmıştı. Mücadelenin başında Sumudica’nın ilk sarı kartı görmesi enteresan. Sonradan kızardı. Hep hırsına yenik düşüyor. Notlarıma bakıyorum ilk şut 35. dakikada Pelkas’ın ayağından gelmiş. Pozisyon eksikliğini yağmura bağlasam olmaz çünkü eskiden maçlar balçık çamurda oynanıyordu. Bu iki tarafın kötü olduğunun göstergesidir. Valencia’nın gol vuruşunda top kaleci Gökhan’ın sırtına çarpıp ağlarla buluşunca kayıtlara “Gökhan kendi kalesine attı” diye geçti. 90 dakika 1-0’a kilitlendi kaldı. Yeni transfer Samuel F.Bahçe’de iş yapar. Hoş geldin Samuel Osayi.

Sumudica 4. kez kızardı!

Teknik direktör Marius Sumudica, Çaykur Rizespor’un başında ilk kez F.Bahçe deplasmanında görev alırken iki sarı kartla ihraç edildi. Ligde 3 kırmızı karta ulaşan Rumen teknik adam, bu sezon 4. maçta da saha dışına gönderildi.