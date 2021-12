4 gol var ama

20 Aralık 2021 Pazartesi

Bir tarafta Sergen Yalçın’sız, Önder Karaveli’li Beşiktaş, diğer yanda gönderilmesi an meselesi olan Vitor Pereira. Bu derbinin maç önü eski derbilere göre silikti. Dal kıpırdamadı ortalıkta. Böylesi daha iyi. Geçmişte derbi olduğunda hafta başı itibarıyla başkanlar konuşmaya başlar, sonra yöneticiler sonra da futbolcular konuşurdu. Konuşulanların çoğu dostluk adına değil her defasında ortamın gerilmesi adına olmuştur. Hele işin boyutu taraftarlara uzadığında tasvip etmediğimiz görüntüler ortaya çıkmıştır. Bugün gelinen noktada farklıyız. Olumlu yanlarımız fazlalaştı. Kulüplerin başındakiler profesyonel yöneticilik yapıyorlar. Kavgacı değiller. Kin gütmüyorlar. Saygıya, sevgiye önem veriyorlar. Birbirlerini kırmamaya özen gösteriyorlar. Zeytin dalı uzatıyorlar. Tribün taraftarlarında da farkındaysanız büyük değişimler var. Küfürler devam ediyor olsa da bu eskisi kadar abartılı değil. Dostluklar her zaman insan kazandırır, kötülükler ise kaybettirir. Sporumuz adına diyorum ki gelecek olan yeni yıl, genç nesillerin sadece başarıları, güzellikleri, dostlukları pekiştirdikleri, kötülüklerden uzak durdukları bir yıl olsun.

YILIN SON DERBİSİ

Yılın son derbisi için hazırdık. Futbolda sakatlıklar başa bela. Son yıllarda sakatlık sayıları kulüplerde çok arttı. Bu halkaya son olarak iki gün önce Ferdi eklendi. Genç yıldız 5-6 hafta olmayacak. F.Bahçe için kötü haber. Saracoğlu kapalı gişeydi. Futbol seyirciyle güzel. Derbiye yakışan oyun gördüm. Hem F.Bahçe hem de Beşiktaş kritik süreçten geçerken böyle mücadele gösterdikleri için bravo. Penaltı kararı doğru. Hatalar bedel ödetir. Goller peş peşe geldi. Sevinenler, üzülenler oldu. Oyun hemen hemen hiç durmadı. Keşke puan farkı bu kadar açılmasaydı. Suç kimin? Önder Karaveli, Beşiktaş için nimet. Pereira’nın gidişi artık kesinleşti. Kalması için artık neden yok. Ali Koç da devreyi bekliyor olmalı.