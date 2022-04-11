Alkışlar Kartal’a

11 Nisan 2022 Pazartesi

F.Bahçe-G.Saray derbilerinin atmosferi her zaman farklı olmuştur. Heyecan maçtan günler önce başlar, ilk düdükle tansiyon zirve yapar. Yine öyle bir gün yaşadık. Kadıköy’de tribünler tamamen doldu, Sarı-Lacivertliler müthiş bir taraftar desteğini arkasına alıp mücadele etti. F.Bahçe beklediğim tempoda oyuna girmedi ama ön alanda doğru baskı yaptı, G.Saray’ı adeta sahasından çıkarmadı. İlk 45 dakika Muslera 18, Gomis 3 kez topla buluştu. Bu istatistik, İsmail Kartal’ın rakibini iyi analiz ettiğinin kanıtıydı. Ancak Sarı-Lacivertlilerin aksayan yönü geriden oyun kuramayıp uzun toplara yönelmesiydi. Çözümü kenardan gelmeye başlayıp bulan F.Bahçe, özellikle Aanholt’un bölgesinden etkili oldu.

Sarı-Lacivertliler, Zajc’ın golüyle hem 1-0’ı buldu hem de rahatladı. G.Saray’ın 3 atak girişiminde Kim kritik müdahaleler yaptı, Kerem’in şutunu çıkaran Altay takımını ayakta tuttu. G.Saray ikinci devre biraz daha önde görünür diye düşünürken F.Bahçe dengeli, akılcı şekilde oynamayı sürdürdü. Serdar Dursun’la gelen 2. gol derbiyi beklediğinden de kolay şekilde Sarı-Lacivertlilere kazandırdı. Torrent’in birçok futbolcusu aksarken ilk oyuncu değişikliğini 74’te yapması akıl alır gibi değildi. 3 puanla ikinciliğe yükselen F.Bahçe, artık burayı bırakmaz, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nin kapısını açar. Takımı dipten zirveye getiren İsmail Kartal alkışın en büyüğünü hakediyor.