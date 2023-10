Alkışlar Montella’ya

16 Ekim 2023 Pazartesi

Hırvatistan’dan sonra Letonya’yı da devirerek Almanya vizesini kaptık. Helal olsun sana Montella, helal olsun size çocuklar. Bu işi sonunda başardık. Zor mu oldu? Evet, ama artık geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok. Şimdi hazırlıklarımız Avrupa Şampiyonası için olacak. Genç jenerasyonumuz var. Bu takıma sakatlıkları nedeniyle oynamayan Arda Güler, Cengiz Ünder gibi isimler dönecek. Hatta başkaları da olabilir. Konya’ya maç günü kalabalık bir ekiple geldik. Aslında bu maça önceden fazla ilgi yoktu. Hırvatistan’ı yenip ibre yeniden bize dönünce maç trafiği bir anda yoğunlaştı. Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak akreditasyonlarda başımız ağrıdı diyebilirim. Türkiye’de gezmediğim sayılı yerler arasında Konya da vardı. Milli maç burayı da görmeme güzel bir vesile oldu. Şehir turu, maç önü söyleşiler derken stada geldik. Montella’nın sahaya sürdüğü 11 tek isim dışında Hırvatistan kadrosunun aynısıydı. İrfan Can yoktu, Yunus 11’deydi. İlk yarı kalecimiz Uğurcan’ı görmedik, yüzde 75 topla oynayan taraf bizdik. 1 gol attık ofsayta takıldı, Abdülkerim’in kafasında top direkte kaldı, Kerem’in şutunu kaleci çıkardı. Bastırdık ama kilidi açamadık. İkinci yarıya biraz durgun başlasak da Yunus muhteşem bir gol atarak 1-0 yaptı, sonrası Cenk Tosun (2) ve Kerem’le geldi, Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın vizesini aldı. Montella’nın Ay-Yıldızlılara getirdiği hava muhteşem, alkışlar ona, hep böyle devam etsin. Büyük bir tebrik de Konya seyircisine. Millileri muhteşem desteklediler, Euro 2016’ya giderken de son maçı Konya’da oynamıştık, dün de yine Avrupa Şampiyonası’na katılmayı bu güzel kentte garantiledik.