Allahyar’ın 3 dakikalık oyunu

13 Temmuz 2020 Pazartesi

F.Bahçe’nin 6 sezondur lig kupası yok. Bunun nedenlerinden birincisi, çok sayıda teknik direktör değişikliğine gidilmesi, ikincisi yapılan yanlış transferler, üçüncüsü de futbolcuların sergilediği vurdumduymaz tavırlar. Sanki sıradan bir kulübe gelmişler. 30 futbolcu alınmış. Hepsinin kumaşının kötü çıkması enteresan. Bizler sadece Altay’ı, Ferdi’yi, Emre’yi konuşuyoruz. Var mı elle tutulan bir başka isim? F.Bahçe’de formasını terletmeden (yabancılar içinde Kuyt hariç) para kazanan futbolcular gördüm. Gün geldi, alıcıları çıkmadı. Bunlar hem Aziz Yıldırım hem de yeni başkan Ali Koç döneminde yaşandı. Kulübün borç batağına girmesi normal. Devir, ‘ayağını yorganına göre uzat’ devri. Büyük paralarla futbolcu alma dönemi bitti. 3 ya da 5 futbolcu alın ama futbolcu olsun. Menajerlerden uzak durun. Başınız ağrıdığı halde peşlerinden koşuyorsunuz. Teknik direktörsüz geçen günlerden ders çıkarın. Uzun zamandır bu takımın ne sağ beki ne sol beki ne de doğru dürüst bir stoperi var. UEFA Avrupa Ligi, matematiksel olarak şans yardımıyla (G.Saray ve Alanya da kaybetti) devam ediyor. Ben F.Bahçe’nin bu kulvarda olmasını hem istiyor hem de istemiyorum. İsteme nedenim, kulübün kasasına para girecek olması. İstememe nedenim, kadro yetersizliği ve şu ana dek ortaya koyduğu kötü futbol. İki hafta sonra her şey netleşecek. Ömer Faruk Beyaz, dün gece Sivas’a karşı 11’de başladı. Bu gençle F.Bahçe tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oldu. Ozan’ın rakibine penaltıyla sonuçlanan hareketi tartışmaya açık. Deniz’in beraberlik golünde kaleci hatası var. Yine de Deniz’in çok zor pozisyonda vuruş yaptığını söylemeliyim. Appindangoye’nin Vedat’ın kafasına doğru kaldırdığı ayağı hiçbir şey ifade etmemiş olmalı ki Ali Palabıyık ve VAR’dan ses çıkmadı. Sivasspor’a 2. golü kazandıran Emre Kılınç, transferin gözdelerinden. Alan yaşadı. Çok iyi topçu. 3 yıldır F.Bahçe’de forma şansı bulamayan Allahyar’ın 3 dakikada neler yaptığını gördünüz değil mi? Ne söyleyeyim sana Ersun Yanal? Bu çocuk İran’da gol kralıydı. Geldiği ilk gün İstanbulspor’a göndermiştin. Sivasspor’a sözüm yok. Hak ettiği bir galibiyet aldı.