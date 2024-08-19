Benden söylemesi!

19 Ağustos 2024 Pazartesi

Fenerbahçe camiasının artık bir sezonu daha başarısız geçirmeye tahammülü kalmadı. Kulüp üyeleri, geride kalan 6 yılda yaşananları unutmadı ama yine de Ali Koç’a güvenip, Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık mücadelesinde yetkiyi ona teslim etti. Bunca sezondur Fenerbahçe’nin saha içinde ve dışında yaşadığı haksızlıklar herkesin malumu... Ezeli rakiplerle rekabet, federasyonla mücadele, zaman zaman siyasi çevrelerle yaşanan yüksek tansiyon tüm camianın aklında...

Bunca olayın üzerine geçen sezon 99 puanla son hafta kaçan şampiyonluğun ardından Jose Mourinho gibi bir dünya markası Fenerbahçe’nin teknik direktörü oldu. Ben buradan Mourinho’nun kariyerini, başarılarını, hocalığını sorgulayacak değilim. Yeni bir ülke, yeni ortam, yeni takım; tabii ki alışması için belli bir süre şart. Ancak yönetim de En Nesyri ve Maximin gibi, Mourinho’nun transfer listesinin ilk sırasında yer alan iki yıldızı kadroya kattı. Zaten geçen sezondan kalan kaliteli bir kadro var. Taraftar da spor kamuoyu da bu kadronun üzerinde Mourinho’nun etkisini, imzasını görmek istiyor...

15 yıldır hasret kalınan Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye bu kadar yakınken Lille’e elenmek hiç iyi olmadı. Kadıköy’deki maç sonrası, Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış Mourinho’nun, sanki Fenerbahçe’yi bu büyük arenaya layık görmüyormuş gibi yorumlar yapmasını yadırgadım. Fenerbahçe’nin yeri her zaman Şampiyonlar Ligi’dir, orası Avrupa’nın 1 numaralı futbol vitrinidir. Mourinho hocam, sen hiç tanınmıyorken Porto ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup adını dünyaya duyurmadın mı?

Gelelim ligdeki 2 maça... Adana Demirspor karşılaşması kazanıldı iyi futbol yoktu. Göztepe önünde 2-0 öne geçildi, maç 2-2 bitti, yine futbol adına olumlu bir tablo gözükmedi. Sakatlandığı günün ardından “Fred’i özlüyorum” diyen Mourinho, üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen neden hâlâ bu bölgeye bir çözüm bulamadı. Evet transfer şart, ama Fenerbahçe’nin limit açması lazım ki transfer yapabilsin. Bunun için de oyuncu satışı gerekiyor. Ayrılığa en yakın isim Ferdi Kadıoğlu... Lille maçına saatler kala sakatlığı ortaya çıktı, oynamadı, Fenerbahçe onu çok aradı. Ama doğrusu bu mu? Koca Fenerbahçe sadece Ferdi’nin ayağına mı bakmalı, tartışılır.

Tüm bunları başkan Koç da Mourinho da benden daha iyi biliyordur. Ama bildiğim tek şey; top çizgiyi geçmediği sürece Mourinho da olsanız Türkiye’de eleştiri oklarının hedefinde kalırsınız! Benden söylemesi...