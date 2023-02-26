Hilmi Türkay
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Bir maçtan fazlası

26 Şubat 2023 Pazar

Deprem hepimizde büyük bir yara açtı. Bunu nasıl saracağız bilemiyorum. En çok üzüldüğüm husus hâlâ birilerinin çıkıp “Suçluyum” dememesi. Bunun adı vicdansızlık. Binlerce insan öldü farkındasınız değil mi? Bir de fırsatçılar var işin içinde... Moralimiz bozuk, yüzlerimiz asık, psikolojimiz berbat. Dün bir yakınımızın cenazesine katıldım. Akşam Fenerbahçe-Konyaspor maçına geçtim. Futbol önemli. Futbolun asıl görevi sosyal bir olay olması. Efsane teknik direktör Yılmaz Vural’ın ifade ettiği gibi futbol sadece 22 kişinin sahada koşması değil! Karşılaşma öncesi tribünde açılan pankartlar, sahaya atılan atkılar, bereler, eldivenler, futbolcuların mesajları hepimizin gözlerini doldurdu. Spor camiası, deprem felaketinde güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Tüm kulüplere, federasyonlara, sporculara yürekten teşekkürler... 90 dakikayı özetlemek gerekirse, Valencia kaldığı yerden gollerine devam etti, Fenerbahçe rahat bir oyunla farklı kazandı. Konyaspor hiç varlık gösteremedi, zaten 10 kişi kaldıktan sonra iyice maçtan koptular.

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