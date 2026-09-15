Söze şöyle başlayayım, böyle kötü zemin olmaz, bu sahada futbol oynanmaz! Oyuna gelelim... Roma maçından sonra yaşanan sürecin yansımaları Gaziantep deplasmanında karşımızdaydı. Kırmızı-Siyahlıların ilk yarıyı farklı önde tamamlamaması adeta mucize. Guendouzi’nin kaçırdığı gol ise Fenerbahçe’nin mental durumunun özeti gibiydi. Sarı-Lacivertlilerde herkes her şeyi yapmak isterken hiç kimse hiçbir şey yapamadı. Orta saha üretkenliği yoktu. İkinci yarı senaryo tersine döndü, bu kez çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayan Fenerbahçe’ydi. Direkten dönen toplar cabası... İlk 5 maçta 2 galibiyet alan Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak? Talisca, Fred gibi isimleri, sırf yabancı kontenjanı için gönderen Sarı-Lacivertliler nasıl şampiyon olacak? Bence boşuna döndün İsmail Hocam...