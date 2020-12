13 Aralık 2020 Pazar

Fenerbahçelilere buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen “Şampiyon olacağız” sözünden bir süre uzaklaşın. Bu cümle herkesin ağzına sakız oldu. Takım Beşiktaş'tan dört gol yemiş, “Şampiyon olacağız”. Takım Konya'ya yenilmiş, “Şampiyon olacağız”. Denizli'de oynanan kötü futbol ve Altay'ın kurtardığı toplarla zar zor kazanılan maç var. Bakıyorum yine şampiyonluk sözleri. Ersun Yanal da Fenerbahçe takımının başına geçtiği ilk günden itibaren sürekli şampiyonluktan söz eder olmuştu. Fenerbahçe kötü oynar, puan kaybeder, o çıkar “Şampiyon olacağız” derdi. Görevde kaldığı sürece iddialı sözlerinin hiç biri gerçekleşmedi. Takım iki sene başarısız grafik çizdi, düşmeyle burun buruna geldi sonrasında gönderildi. Aynı durumlar yine gündemde olduğu için uyarı yapma zorunluğunu hissettim.

Fenerbahçe’nin rakibi Kadıköy’de Malatyaspor’du. Maçta 22. dakika, skor tabelasında F.Bahçe–.Malatya: 0-2 yazıyor. Rakip iştahlıyken sen yürüyerek oynarsan olacağı bu. Altay iki kurtarışı yapmasa, 2 yerine 4’ü görecektik tabelada. Erol Hoca suyun ısınıyor. Hafta içinde bu takımın sistemi, B, C planı yok diye yazan bizlere kafa tuttun. Dün geceden sonra hangimiz haklıymışız acaba? İşini iyi yapamıyorsun, başarısızsın.

Malatya 2-0 öndeyken 3. golün peşindeydi. Attı da. Bundan büyük ayıp olur mu? Maçlar iyi ki seyircisiz oynanıyor, yoksa o taraftar başta seni, sonra da futbolcularını ıslık yağmuruna tutardı.

İlk 45 dakikada F.Bahçe’nin sadece 1 şutunu izleyebildik. Böyle mi şampiyon olunacak? Hadi bugün de söyleyin “Şampiyon olacağız” diye. Şampiyon olmak çok çalışmaktan geçer. Emek, alın teri ister. Ben bunların hiçbirini göremiyorum. Daha ilk günden Erol Bulut’la olmaz demiştim. Yine de inanmak istedim. Ama gördüm ki, tahminimde doğruymuşum. Başkan Ali Koç’un masaya yumruğunu vurma zamanı geldi.

Samandıra’da bu ağır yenilgiden sonra her an her şey olabilir. Malatya 3. golü attıktan sonra bazı dostlarım arayıp “Daha fazla acı çekmek istemiyoruz” diyerek televizyonu kapattıklarını söylediler.

Üzmeyin bu insanları daha fazla. Yazımın başlığını “Bozgun” olarak veriyorum. Aklıma başka bir şey gelmedi. Hamza Hamzaoğlu ve öğrencilerine “kocaman” tebriklerimi gönderiyorum.