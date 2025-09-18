Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu kadar kolay mı?
Hilmi Türkay
Bu kadar kolay mı?

18.09.2025 04:00
F.Bahçe’de Mourinho sonrası ne değişti diye sorarsanız şu an yanıt vermek gerçekten zor. Tedesco yeni geldi, üstüne üstlük erteleme maçı olduğu için birçok yeni transferini sahaya süremedi. Alanyaspor dişli takım, hızlı oynuyorlar, 1-0 da öne geçtiler. Ancak ilk 45 dakika Sarı-Lacivertliler sahada ağır çekim bir görüntü sergiledi. Koca takımın ne yaptığını anlamadık. Sonrası Talisca çıktı sahneye ama kaçırdığı penaltıyla... Niye onun atmasında ısrar edilir şaşkınım. Islıklar, tepkiler, istifa sesleri tekrar çöktü Kadıköy’e... Tedesco, Talisca ve Szymanski’yi çıkardı, peşine Semedo ile Nesyri’nin golleri geldi. Takım hızlandı, canlandı derken... Dakika 90+3, F.Bahçe’nin kalesini koruyan İrfan Can, elindeki topu tutamıyor, maç 2-2’ye geliyor! Bu formayı giymek, milyonların sinir uçlarını kaşımak bu kadar kolay mı? Fenerbahçe’nin iyi yolda olduğunu görmek için taraftarların her maçı yürekleri ağzında izlememesi şart!

