F.Bahçe’de Mourinho sonrası ne değişti diye sorarsanız şu an yanıt vermek gerçekten zor. Tedesco yeni geldi, üstüne üstlük erteleme maçı olduğu için birçok yeni transferini sahaya süremedi. Alanyaspor dişli takım, hızlı oynuyorlar, 1-0 da öne geçtiler. Ancak ilk 45 dakika Sarı-Lacivertliler sahada ağır çekim bir görüntü sergiledi. Koca takımın ne yaptığını anlamadık. Sonrası Talisca çıktı sahneye ama kaçırdığı penaltıyla... Niye onun atmasında ısrar edilir şaşkınım. Islıklar, tepkiler, istifa sesleri tekrar çöktü Kadıköy’e... Tedesco, Talisca ve Szymanski’yi çıkardı, peşine Semedo ile Nesyri’nin golleri geldi. Takım hızlandı, canlandı derken... Dakika 90+3, F.Bahçe’nin kalesini koruyan İrfan Can, elindeki topu tutamıyor, maç 2-2’ye geliyor! Bu formayı giymek, milyonların sinir uçlarını kaşımak bu kadar kolay mı? Fenerbahçe’nin iyi yolda olduğunu görmek için taraftarların her maçı yürekleri ağzında izlememesi şart!
Bu kadar kolay mı?
Faul kararı doğruydu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer karşısında F.Bahçe iştahlıydı ama girdiği pozisyonları gol yapamadı. Son dakikalar Trabzon’un golü bulması işten bile değildi. Tedesco’ya yorum yapmak için daha erken.
Acaba Jose Mourinho, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe’yi izledi mi? Bence izlemiştir. Peki her gün Samandıra’da beraber çalıştığı birçok futbolcunun adeta yeniden doğmuş gibi sergilediği oyuna şaşırmış mıdır? Bence şaşırmıştır!
Evet... Lafı uzatmaya gerek yok!
İki Benfica maçının arasında Kocaelispor gibi sürprize açık bir rakiple oynadı F.Bahçe.
Açıkçası F.Bahçe bu zor eşleşmenin Kadıköy’deki ayağında beklenenin altında bir oyun sergiledi.