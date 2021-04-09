Büyük fırsat kaçtı

09 Nisan 2021 Cuma

Covid-19 belasıyla konsantrasyonumuzu iyice kaybettik. Hiçbirimiz işlerimizi tam anlamıyla yapamaz olduk. Kafalarımız karışık. Stres diz boyu. Aşı geldi, vaka sayısı 60 bine doğru yürüyor. Hastaneler dolmaya başladı. Ölümlerde artış var. Doktorlar bir yıl önceki uyarıları yeniden yapıyor. Maçları seyircili başlatmak üzereyken ikinci kez erteledik. Çok sayıda takımımız zor durumda. Daha önceleri sakatlıklar başa belayken, şimdi yanına Covid-19 eklendi. Virüs, sakatlıktan beter. Bu yolun sonunda ışık görünmüyor. Hepimiz yorulduk. Ligleri bir bitirebilsek. Neyse ki yolun sonuna yaklaştık. Şunun şurasında 8 hafta kaldı.

Şampiyon takım kupasını kaldırırken, sayılı eller dokunacak. Sokaklarda kutlama olmayacak. Sevinçler kısa sürecek. Mutlulukla mutsuzluk karışacak anlayacağınız. Erol Bulut-Emre Belözoğlu değişikliğini Fenerbahçe “yeni başlangıç” olarak yorumladı. Denizli mücadelesinde hepimiz gördük, takımın futbolu, Erol Hoca’nın oynattığından farklı değildi. Yine zar zor bir maç kazanıldı. Sırada Malatya deplasmanı vardı. Bir anımsatma yapayım. İki yıl önce bu kente Yeni Malatya-G.Saray Türkiye Kupası yarı final rövanşını izlemek için gitmiş, (G.Saray 5-2 kazanarak finale çıktı) ayrıca dostlarım vasıtasıyla çok güzel 4-5 gün geçirmiştim. Şimdi bu güzel şehre gidemedim, malum koronavirüs nedeniyle yolculuklar sıkıntılı.

KÖTÜ FUTBOL OYNUYOR

Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasını televizyon başında seyrettim. Statla televizyon başı çok farklı. Canlı izlemenin keyfi hele hele seyirciyle başka oluyor. Televizyonun artı yönde getirisi pozisyon tekrarları. F.Bahçe ne zaman F.Bahçe gibi oynayacak? Bu takımın kötü futbolundan bezdim. İnsan bir tık üzerine koymaz mı? 1-0 öndesin 2’yi arayacağına sürekli rakipten baskı yiyorsun. Fofana 100 metreci atlet gibi koşuyor, arkadaşı Mustafa’ya golü attırıyor. Savunma nerede? Değişim bu mu?

ŞANSI MUCİZELERE KALDI

Kaleci Altay olmasa F.Bahçe bugün dibe vururdu. Oyun içinde sorumluluk alan yok. Bir takımın hepsi mi kötü olur? Oluyormuş demek. F.Bahçe maçı alsa Beşiktaş’la puan farkı 2’ye inecekti, şimdi 4’e çıktı. Büyük avantaj kaçırdı. Ne dersiniz, Sarı-Lacivertlilerin şampiyonluk şansı hâlâ var mı? Ben mucize diyorum.