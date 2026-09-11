18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi’ne katılma zaferi Fenerbahçelileri öyle iştahlandırmış olmalı ki 50 bin kişilik koro maç boyunca hiç susmadı. Hep destek tam destek. Takıma bundan güzel ateşleyici güç olamazdı. Ancak sahadaki Fenerbahçe özellikle ilk 45 dakikada futbol olarak yine “yok”a yakın göründü. Ne doğru dürüst pas alışverişi yaptılar ne de kaleye şutlarını gördük. Savunma çok ön plandaydı. Talisca ile Fred gönderildikten sonra takım güç kaybı yaşıyor. Bunu Roma karşısında çıkan ilk 11’den anlayabilirsiniz. İtalyan ekibi, garanti oynadı, attıkları golde 5 Fenerbahçeli topa müdahale edemedi. Şampiyonlar Ligi böyle dikkatsizlikleri kaldırmaz. İkinci yarı daha derli toplu ve konsantre oynayan bir takım vardı. Archie Brown’un forvetlere taş çıkartan akıl dolu aşırtmasıyla bulduğu gol çok kritik dakikada geldi, SarıLacivertliler canlandı. Ardından Muriç karşı karşıya net pozisyonda atsa, Oğuz kaçırmasa çok güzel bir galibiyet gecesi olabilirdi. Yine de ikinci devre ortaya konan futbol, bu seviyeye yakışan türdendi. Ne diyelim, yazık oldu...