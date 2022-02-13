Doğru hamle
Maç öncesi “F.Bahçe, Giresun’da geriye düşecek, öne geçecek, ikinci devre çok sayıda pozisyon harcayacak” deseler inanmazdım. Gelin görün ki aynısı oldu. Giresun maça baskılı başladı, 2. dakikada golü buldu. Sarı-Lacivertliler “Yine mi hüsran” diye düşünürken 20’den itibaren F.Bahçe oyunda dengeyi kurdu, savunma arkasına atılan toplarla Valencia’yı pozisyona sokmaya başladı. Zaten ilk devre hücumda Valencia olmasa F.Bahçe atak yapamazdı. Sarı-Lacivertliler, beraberliği de onun ayağından yakaladı. Kaleci Altay’ın ilk 45’teki kritik kurtarışları Giresun’un 2. golü bulmasını engelledi.
Hücumda Valencia dışında seçenek olmadığını gören İsmail Kartal, doğru hamleyle ikinci devreye Pelkas ve Serdar Dursun’u alarak başladı. Şanssız Serdar sakatlanıp çıktı. Pelkas girer girmez Mert Hakan’ı, Osayi’yi, Valencia’yı rahatlattı. Yunan yıldızın akıl dolu golü, hem 2-1 üstünlüğü hem de oyun hakimiyetini F.Bahçe’ye getirdi. Ardından hızlı hücumlardan yakalanan çok sayıda pozizyon vardı ama bitiricilik sorunu yaşandı. Mert Hakan’ı, Osayi’yi beğendim, Zajc da ilk 45’te etkiliydi. Bu 3 puan umarım F.Bahçe’ye biraz özgüven kazandırır.
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